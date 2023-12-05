Мир 05 декабря 2023, 00:02 Залужного отправят в отставку? Конфликт с Зеленским открыл ему дверь в большую политику Политик Олейник: переход Залужного в политику поддержат Кличко и Порошенко Keystone Press Agency/Global Look Press

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Офис президента Украины Владимира Зеленского оказался перед сложным выбором из-за чрезмерной популярности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне падения рейтингов действующего главы государства. Отставка эту проблему не решит, а только откроет генералу путь в большую политику, где его поддержат оппозиционная партия Петра Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. При этом сам Залужный никогда не говорил о своих амбициях в гражданской сфере. Действующие власти своими ошибками сами подтолкнули его на этот путь.

Случайная популярность

Зарождение конфликта между политической и военной верхушками Украины началось еще в марте 2022 года. Тогда социологи провели первый опрос о доверии жителей страны к государственным институтам. Данные показали, что Зеленский получил одобрение 93% жителей страны. Это хороший результат, который не устроил политический блок, потому что ВСУ, чьим главным лицом стал Валери Залужный, получили одобрение сразу 98% респондентов.

Источники издания «Украинская правда» заявили, что тогда же отношения генерала с офисом президента Украины начали портиться. Военный пытался вернуться на прошлый уровень и даже отказался от общения с редакциями местных СМИ по требованию главы офиса президента Андрея Ермака. Свою активность он свел к ведению соцсетей и нескольким интервью иностранным изданиям. Но это не помогло. Нехватка публичного появления Залужного привела к тому, что любое его заявлением вызывало бурную реакцию.

«Чтобы вы понимали-люди отождествляют Залужного с божеством: „он нас защищает“, „Он оберегает наших мальчиков“. Такая чисто иррациональная вера», — заявил один из опрошенных чиновников.

В горячую фазу конфликт перерос после провала контрнаступления. Но по большей источником противостояния стал президент Зеленский, смешавший политику и руководство армией.

Пресс-служба президента Украины

В частности, он вступил в контакты с командующими разными видами войск. Такое вмешательство нарушило строго выстроенную структуру ВСУ и помешало Генштабу выстраивать единый план действий.

Кроме того, все свои решения, которые касались отставок высокопоставленных офицеров и мобилизации, Зеленский принимал без оглядки на командование ВСУ. В качестве примера источники привели массовые отставки военкомов после коррупционных скандалов, но что сказалось на падении общего числа новых призывников.

Эту информацию вбросили на рассмотрение общества через депутата от фракции «Слуга народа» Марьяну Безуглую.

Замена Залужного

Единственным кандидатом, кто может заменить действующего генерала ВСУ — это командующий Сухопутных войск Александр Сырский. Регулярными поездками на передовую Зеленский показал, что считает военного своим человеком. Занимающие правительственную сторону Telegram-каналы регулярно делают перепосты сообщений Сырского в социальных сетях.

Но популярности генералу это не прибавило. В войсках его воспринимают, как командира, который не считается с потерями. Кроме того, отставка Залужного только придаст его рейтингам дополнительный толчок. Оставшийся без военной службы бывший командующий ВСУ направит все свои силы в политику.

РИА «Новости»

Источники в офисе Зеленского заявили, что руководство страны прекрасно понимает всю опасность, которую принесет отставка Залужного. Поэтому большая часть чиновников выступила против такого решения. Но дальнейшее углубление противостояния между военным и политическим блоком, что в условиях боевых действий приведет к расколу общества.

Вероятный кандидат

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского опустился до 32%, а Залужного, который никак не заявлял о своих политических амбициях, вырос сразу до 70%. На втором месте по популярности с результатом в 40% оказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Такие данные со ссылкой на американский журнал The Economist привел в беседе с «360» украинский политик Владимир Олейник.

Он подчеркнул, что такой разброс связан прежде всего с разницей к подходу к продолжающемуся конфликту, от которого устала почти половина жителей Украины.

Зеленский заявил, что боевые действия должны идти до победного конца. Залужный в своей статье написал, что конфликт зашел в тупик, что необходимое новое оружие, снаряды и патроны, которые Запад пока дать не может. Также нужны новые солдаты, потому что большая часть ресурса уехала. Поэтому вполне очевидно, что он заинтересован в перемирии. Владимир Олейник украинский политик

По его словам, о желании прекращения боевых действий заявили около 40% жителей Украины. Но здесь возникает проблема: у Залужного нет ни программы, ни заявки, ни даже заявлений о готовности возглавить страну. Хотя в качестве потенциального кандидата его видят многие. Пока вместо генерала говорят политики.

«Защищающие его Порошенко и Кличко видят в нем фигуру, вокруг которой они могут объединиться во втором туре. Но абсолютного лидера пока нет, как и выборов», — заявил Олейник.

Политик добавил, что Залужного могут поддержать оставшиеся на Украине олигархи, которых искренне пугает очередной срок Зеленского.

Интерес США

Окончательное решение по ситуации на Украине должны принять США, у которых есть своя цель — сохранить страну в орбите своего влияния до проведения президентских выборов в ноябре 2024 года, заявил Владимир Олейник. Он подчеркнул, что американская администрация полностью заинтересована в таком развитии событий для спасения теряющего популярность американского лидера Джо Байдена.

РИА «Новости»

«А дальше перед Украиной поставят два варианта: переход в оборону при финансовой поддержке или выход на переговоры по сценарию Минских соглашений, то есть соглашаться на все условия», — заявил политик.

По его мнению, украинские власти в очередной раз только сделают вид, что согласятся на нейтральный статус и даже уберут из Конституции статью о вступлении в НАТО. Но после передышки и получения дополнительных сил и оружия вернутся в конфликт.