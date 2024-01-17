Эксклюзив 17 января 2024, 18:25 Заложники НАТО устали от диктата. Объединятся ли Словакия, Венгрия и Россия против Запада? Политолог Самонкин: славянские страны оказались в заложниках у НАТО Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

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Воистину, если долго держать пружину сжатой, а потом отвлечься и забыть законы физики, то можно удивленно наблюдать за тем, как разжатая спираль больно ударяет по самому чувствительному месту. Украинский кризис, капризы Брюсселя и упрямство Вашингтона начали действовать на нервы долго молчавшим и терпевшим странам Восточной Европы. О том, кто, как и с какой целью может начать объединение славянских государств, — в материале «360».

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Государства, которые в европоцентричной парадигме мира сейчас относят к Восточной Европе, но которые так или иначе всегда находились в близком контакте с Россией, особенно сильно почувствовали на себе давление во время украинского кризиса. А любое действие встречает противодействие.

Частичное неповиновение оказала, например, Словакия. Да еще где — в самом сердце европейской бюрократической машины!

На одном из заседаний Европарламента представитель республики Мирослав Радаковский пригрозил ответить на кровопролитие, поддерживаемое на Украине Западом, соответствующе.

«Мы должны прекратить посылать оружие на Украину, прекратить поддерживать убийство славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, — а я считаю, что мы объединимся, — и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, никто здесь этого не желает», — заявил евродепутат.

Днем позже его коллега Милан Урик пристыдил Старый Свет за наплевательское отношение к конфликту и жертвам. По словам парламентария, для стран Европы украинский кризис — кучка славян, убивающих друг друга.

Украинское наступление провалилось. Мы не должны бояться говорить о мире. Мы должны призывать к миру, а не ко все большему количеству оружия. Милан Урик Депутат Европарламента от Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не остался в стороне и высказался резко против дальнейшего снабжения Киева европейскими финансами. Особенно в обход мнения стран Евросоюза.

По его мнению, 50 миллиардов евро, таких желанных для президента Украины Владимира Зеленского, приведут лишь к тому, что через три года (и еще тысячи жертв) все те же, ну или другие такие же политики соберутся на том же месте, чтобы еще раз ахнуть: ничего не получилось.

«Запад запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие с Россией в начале конфликта, поскольку надеялся, что после вливания миллиардов и оружия в Украину она принесет израненного российского медведя на тарелочке. Не сработало», — констатировал Фицо.

Другой оплот недовольства Европой и хозяйничающими в ней США — Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто однозначно высказался за прекращение военной помощи Киеву в интервью немецкому Exxpress. Он выдвинул три важных требования: сохранить контакты с Москвой, прекратить отправку Зеленскому оружия и начать честный дипломатический переговорный процесс.

«Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно оскорбляют многие европейские коллеги, да и Брюссель. Но, по моему мнению, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми», — рассудил Сийярто.

Уже можно говорить не только об общности взглядов Венгрии и Словакии, но и о том, что на европейском поле они хотят действовать сообща.

Global Look Press

Против кого дружим?

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин подтвердил «360», что, несмотря на остроту позиции киевских властей, можно говорить о возможном объединении славянских государств в политико-экономическую коалицию — по линиям ШОС или БРИКС.

«К этим интеграционным альтернативным объединениям стремится некая когорта стран славянской цивилизации, ставшая заложницей геополитических амбиций НАТО и США», — пояснил эксперт.

Global Look Press

В качестве примера Самонкин привел позицию Венгрии, которую за независимость позиции хотят лишить права голоса по украинскому вопросу.

«Мы должны сотрудничать со всеми центрами сил на равноправных условиях. Благодаря позиции Будапешта существует нефтепровод „Дружба“. Уровень товарооборота Венгрии поэтому выглядит совсем иначе, чем уровень общей Еврозоны, где творится кошмар. О подрыве „Северных потоков“ я молчу — это чудовищный теракт. Именно поэтому Орбан заявлял: если аналогичная судьба постигнет „Дружбу“, это будет прямым нападением на Венгрию», — рассказал политолог.

Global Look Press

Ответ на противодействие: что предпримет Запад?

Долгие годы восточноевропейские народы старались разобщить — и не без успеха. Часть государств в этом регионе, например Молдавия, стараются полностью «прислониться» к европейским институтам. Другая часть — та же Болгария — пытается балансировать на политическом шпагате между Востоком и Западом, а остальные активно апеллируют к славянской общности. Западные страны это не может не раздражать — закон о действии и противодействии работает и здесь.

«Общая мощная славянская коалиция не может быть выгодна никому на Западе. Вспомним, что американцы сделали на Ближнем Востоке, уничтожив суверенитет отдельных стран и загубив инициативу Каддафи о возрождении Африканского союза, который укреплял бы связи стран Африки с Ближним Востоком — это конкурентные меры, которыми пользуется англо-саксонская цивилизация», — напомнил Юрий Самонкин.

Он добавил, что Венгрия — одна из стран, от которых в будущем может зависеть благосостояние Европы. Будапешт демонстрирует волю к объединению усилий ради своих интересов.

«Венгрия заботится о будущем Европы, о европейских национальных интересах. Она не хочет ни в коем случае не то что третьей мировой — никакой конфронтации с Россией и Китаем. Надеемся, в будущем по такой стратегии пройдут и Болгария, и Македония, и Словакия, и Чехия — и другие страны, где проживает славянское население, исторически относящееся к России благосклонно», — подытожил эксперт.