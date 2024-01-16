Мир 16 января 2024, 16:43 Закулисный игрок. Чем известен Корпус стражей Исламской революции? Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Конфликт на Ближнем Востоке, в котором участвуют сразу несколько сторон, не заканчивается. В ночь на 16 января Корпус стражей Исламской революции нанес удар по американской военной базе на севере Ирака. Это стало местью за теракт на кладбище в городе Керман 3 января, когда погибли более 100 человек. Чем известен КСИР и в каком случае Тегеран с его бойцами станет полноценным участником боевых действий, разбирался «360».

Что такое КСИР?

Корпус стражей Исламской революции — военизированная организация, которая находится в прямом подчинении у Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В стране ее также называют «Революционной гвардией» или «Стражами».

Структура имеет собственную авиацию, флот, ополчение, армейские части, но при этом она выполняет задачи разведки, проведения специальных операций, как внутри страны так и за рубежом, а также отвечает за ядерные и ракетные программы, создание беспилотников и разработку новых вооружений.

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В своей работе специалисты КСИР используют не только боевые действия, но также вмешиваются в экономику вражеских стран и используют стратегию гибридной войны. Главная особенность КСИР — добровольное вступление всех ее членов. Чаще всего это молодые люди, которые в полной мере могут проявить свои таланты.

Общая численность КСИР, по разным оценкам, составляет от 150 до 200 тысяч человек.

История «Революционной гвардии» Ирана

КСИР сформировался в 1979 году из военизированных отрядов революционных комитетов, куда входили сторонники опального властям аятоллы Хомейни. Именно они стояли за свержением власти шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, упразднения монархии и передачи власти вернувшемуся в страну духовному лидеру.

Самые преданные вошли в состав КСИР. Изначально их использовали в качестве противовеса армии и полиции для подавления выступлений несогласных со сменой власти.

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Со временем обязанности КСИР серьезно расширились. Они стали главными защитниками установившегося строя, наблюдателями за соблюдением норм ислама, борцами с диссидентами, а также выполняли функции спасателей, органов правопорядка, разведки, контрразведки и защиты границ. Полномочия КСИР очень широки и касаются религиозной, политической и военных сфер.

Как устроен Корпус стражей Исламской революции

Высший руководитель структуры — аятолла Хаменеи. Он назначает главнокомандующего, отвечающего за все военные дела и опирается на высший совет.

Также в руководящие органы входит представитель духовенства, который имеет собственный пул представителей, следящих за выполнением норм шариата и указаний руководителя страны. Он же отвечает за религиозное воспитание бойцов и курирует работу местных радиостанций, а также газет, журналов и книг.

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Кроме того у КСИР есть собственный министр в правительстве, на которого возложена административно-финансовая и правовая деятельность.

Что будет, если КСИР вступит в войну с Израилем

С октября 2023-го СМИ сообщали о готовности Корпуса стражей исламской революции вступить в войну совместно с ливанской группировкой «Хезболла».

Вступление Ирана в боевые действия в составе «Хезболлы» вполне вероятно, но только при условии, что на стороне Израиля выступят поддерживающие его силы. Об этом в беседе с «360» заявлял иранский журналист-международник Хаял Муаззин. Он подчеркнул, что речь в этом случае пойдет не только о КСИР, но и других мусульманских странах региона.

Iranian Supreme Leader’S Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отрицание Ирана

Вторжение ХАМАС на территорию Израиля оказалось неожиданностью для всего мира. Многие тут же заподозрили, что без участия Ирана провернуть такую операцию боевики не могли. Власти страны свою причастность отрицали. Представительство при ООН опубликовало заявление, в котором назвало атаку Хамас «автономным действием».

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — заявили дипломаты.

Их поддержал и верховный лидер аятолла Хаменеи. Он назвал израильское правительство «раковой опухолью», которую вырежет палестинский народ.

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Эскалация и вовлечение

Участие Ирана в атаке на Израиль носило косвенный характер, заявил CNN старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Коби Майкл. По его словам, страна преследовала цель истощить Армию обороны Израиля «чужими руками».

С этим мнением согласился старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Халед Элгинди, который не исключил, что ХАМАС получил финансовую и материальную поддержку со стороны Ирана.

«Но в какой степени это произошло мы не знаем», — подчеркнул он. Эксперт не исключил, что участие Ирана может привести к долгосрочным последствиям, и участие КСИР в возможном конфликте он счел реальным.

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Скрытое влияние

Атака ХАМАС произошла очень вовремя для Ирана. Об этом написал в своей статье аналитик Военно-воздушных сил США по делам Ближнего Востока Аарон Пилкингтон. Он напомнил, что Израиль при посредничестве США наладил отношения с Саудовской Аравией.

За ней вполне могли подтянуться и другие страны региона. Допустить такого положения дел Иран явно не мог. Но это не значит, что он отдал приказ ХАМАС перейти в атаку. Палестинское движение самостоятельный игрок и отношения с Ираном у нее сложные.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.