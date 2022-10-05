Заявления Маска по Украине и реакция Захаровой на них: почему слова бизнесмена могли быть согласованы заранее | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Заявления Маска как первая ласточка дистанцирования Запада от Украины Профессор Качалов назвал слова Маска об Украине первой ласточкой дистанцирования Запада Flickr

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Американский бизнесмен Илон Маск накануне заявил, что у Украины в случае полномасштабного противостояния с Россией мало шансов, и призвал стороны конфликта к миру. Однако «мирный план» спровоцировал общественный резонанс.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, на Западе активно начали задаваться вопросами о происходящем на Украине и роли в нем Белого дома. Правда, слова миллиардера могли быть заранее согласованы с американскими элитами, рассказал «360» профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент Центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

Далее — прямая речь.

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Заявление Маска могло быть заранее согласованным

То, что Маск сказал, — очень резкое заявление. Его цена — потенциальное падение продаж. Украина, например, отказалась покупать Tesla. Но и не только Украина. [У нее] много сторонников в мире, поэтому подобные заявления крайне нетипичны и невозможны для бизнесмена.

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Американцы знают золотое правило бизнеса: если занимаешься им, никакой политики. Любое политическое заявление всегда сказывается на бизнесе, поскольку лояльность к товару, бренду и лояльность к политическим идеям — не про одно и то же Игорь Качалов

Это законы бизнеса, законы маркетинга. Поэтому в большинстве случаев бизнесмены дистанцируются от политических заявлений. Любое политическое заявление — либо что-то из ряда вон выходящее, либо действительно тангаж общественного мнения. Скорее всего, Маск в данном случае некий робот, не более того.

Маск как часть американского истеблишмента

Безусловно, любое заявление влияет [на общественное мнение]. Оно заставляет людей задуматься и начать корректировать точку зрения. И безусловно, это произойдет не сразу. Нужны десятки, десятки таких заявлений. Мы это и наблюдаем.

Маск, как говорится, — плоть от плоти и большая составляющая части американского истеблишмента, американской системы. Иначе он не добился бы успеха Игорь Качалов

Бизнесмен получил задарма и сразу многие фактически государственные секретные разработки в области ракетной индустрии и так далее. Он не опасен, а просто перетаскивает разработки в коммерческую плоскость. И этим он ценен — тем, что позволяет государству более гибко работать в коммерческом поле, представляя себя якобы независимым бизнесменом.

Запад начинает дистанцироваться от Украины

Обратите внимание: сразу после того, как произошло подписание договора о присоединении новых территорий [к России], Белый дом дистанцировался от заявлений Зеленского о вступлении [Украины] в НАТО. И это для меня было крайне показательно, как и заявления папы римского. Он тоже дистанцировался от решений, которые принимает украинское руководство.

То есть последние две недели мы видим по возрастающей высказывания знаковых фигур западного мира. А папа римский — одна из первых фигур в нем.

Судя по всему, принято решение на высоком уровне, на уровне как раз таких «мейкеров» международной политики, как папа римский, Госдеп США, Илон Маск, дистанцироваться от решений, принимаемых украинским руководством. Возможно, это начало перелома Игорь Качалов

Такое ощущение, что события резко ускорились, пустились вскачь сразу после похорон английской королевы. Судя по всему, это как-то очень тесно связано. Более того, прослеживается более длинная цепочка: сначала смерть Горбачева, потом смерть английской королевы, а потом начинает раскручиваться ситуация на Украине — все больше и больше: они идут в атаку, начинают прогибать фронт на несколько километров и так далее.

В это время западный истеблишмент решает потихоньку, шаг за шагом, дистанцироваться от поддержки украинских движений. Похоже, что смерть Горбачева и английской королевы дала толчок каким-то внутренним событиям. И мы сейчас наблюдаем их внешнее проявление.

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