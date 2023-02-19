Эксклюзив 19 февраля 2023, 17:34 Заявившие о поддержке Украины страны Запада не поверили в ее победу «Голос Мордора»: европейские лидеры не поверили в победу Украины, пообещав ей новое оружие Ministry of Defense of Ukraine

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Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стал конфликт на Украине. Лидеры европейских стран множеством голосов пообещали поставки нового оружия для ВСУ. Не забыли и о России, мнения о которой разделились. Одни государства призвали жестоко наказать нашу страну, а другие выступили против, заявив, что главная цель сейчас — помочь Украине одержать победу. Сами европейские лидеры в этот лозунг не поверили, отметил в своей колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Разделенный ЕС

На Мюнхенской конференции по безопасности идет классическая игра в злого и доброго полицейского. В роли полицейского злого — Польша, страны Балтии и некоторые немногочисленные представители Старой Европы. В роли полицейского хорошего — почти вся Старая Европа и примкнувший к ним новый президент Чехии Петр Павел, пока еще не вступивший в должность.

Что примечательно, Петр Павел — русофоб до мозга костей, патентованный, с биркой качества. И вот он говорит, что не хочет развала России, потому что не с кем будет договариваться о российском ядерном оружии, которое станет бесконтрольным.

Еще более добрый полицейский — президент Франции Эммануэль Макрон. Он также выступил против развала России, причем сделал это в достаточно жестких тонах.

Позволю себе процитировать одну из реинкарнаций «Фолькише Беобахтер», носящую теперь название «Немецкая волна»*: «Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет победы Украины в конфликте, но не желает, чтобы Россия была раздавлена: „Я не думаю, как некоторые, что мы должны стремиться к полному поражению России, напасть на нее на ее территории. Эти наблюдатели в первую очередь хотят раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет“».

Макрон также предположил, что ни одна из сторон конфликта не получит подавляющего преимущества на поле боя: «Я хочу, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию, но убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем».

Представляете, какой аттракцион невиданной щедрости? Спасибо, Эммануэль, что бы Россия без тебя делала!

Слова без веры

Только тут есть одна проблема: эти говорящие головы в большинстве своем и сами не верят ни в какую победу Украины над Россией. Тот же самый Макрон заявил, что вот поставят Украине западные танки в количестве трех сотен штук и она летом начнет фееричное контрнаступление, которое отбросит русских до Крыма. А то и получится зайти на сам полуостров. Вы же не допускаете, что Макрон и сам в это все верит?

Я не знаю, к чему все эти заявления. Может, аутотренинг какой? Ведь наверняка даже самый убежденный и конченный нацист из Вильнюса или Таллинна понимает, что все движется вовсе не в ту сторону, где могла бы находиться победа Украины.

Все западные СМИ активно пишут о том, что Россия сейчас формирует силы для масштабного наступления, в том числе и с массированным применением авиации, которого до сих пор в спецоперации не наблюдалось. И кто может знать, что будет с Украиной после этого наступления? Правильно. Знать не может никто, но догадываются.

Вот потому и делят шкуру неубитого медведя. Для самоуспокоения. Притом что медведь не только не убит, но даже не ранен, силен, здоров, сыт и, если говорить честно, лапой своей по-серьезному еще никого и не трогал.

* «Немецкая волна» (Deutsche Welle) — признана в России СМИ — иностранным агентом.