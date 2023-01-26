Мир 26 января 2023, 21:12 Захотели съесть мир как большой пирог, но не вышло. Глобальные корпорации приготовились к массовым сокращениям Профессор РАНХиГС Качалов назвал три причины массовых сокращений в мировых IT-корпорациях freepik

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Крупнейшие IT-компании сокращают штаты на фоне надвигающейся рецессии в США, которую прогнозировали многие финансовые аналитики. Сигналы о том, что американской экономике придется столкнуться с резким спадом, появились еще прошлой осенью. Часть сотрудников Google, IBM, Amazon, Microsoft и Spotify уже стали первыми ласточками грядущих потрясений. Дальше – больше. Однако проблемы у IT-гигантов возникли не только из-за сгущающихся над миром туч. Профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Игорь Качалов рассказал «360», что еще стало причиной массовых сокращений в технологических корпорациях.

Увольняли и будут увольнять

Тренд задал Илон Маск еще в прошлом году. Став владельцем Twitter, он начал с того, что уволил половину сотрудников. Всего — 3700 человек. Он объяснил это тем, что компания и так теряет примерно четыре миллиона долларов в день.

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Meta (признана экстремистской организацией в России) сократила 11 тысяч человек (13% штата). Одной из причин стало падение акций компаний почти на 70% за 2022 год.

Источник: investing.com

В новом году к флешмобу присоединились еще две крупнейшие мировые корпорации — Amazon и Microsoft. Они пообещали сократить 18 000 и 10 000 человек соответственно.

Зря надеялись сотрудники Google на «незыблемую» репутацию компании и не верили в повторение такого сценария у них. Тревожные сообщения появлялись все последние месяцы. Говорили что-то стандартное про «затянуть пояса», но никто, похоже, не ожидал, что дойдет до такого. Массовые сокращения, которые уменьшили штат корпорации на 6%, стали рекордными в ее истории. Руководство объяснило это наступлением «другой экономической реальности».

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Уволенные сотрудники (Xoogler’ы) устроили в соцсетях флешмоб. В своих сообщениях они указывали на то, что их отстранили от работы «в один день», без предупреждения.

«Я обнаружил, что уволен, когда пришел на работу в четыре утра, чтобы завершить важный анализ, и мой бейдж не сработал. После 17,5 года в Google это был довольно жесткий способ обнаружить, что я стал Xoogler’ом», — написал один из них.

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Компания Spotify просто повторила схему «старшего брата». Те же 6% — 600 несчастливчиков — постепенно покинут компанию. Уволят даже директора по контенту и рекламному бизнесу. А 26 января в IBM анонсировали сокращение 3900 сотрудников. Это 1,5% от общего количества работников.

По информации Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) пятая часть всех американских компаний поддержат этот печальный флешмоб из-за ухудшения экономической ситуации. На эти данные сослалось издание «АиФ».

Цинизм, деньги и геополитические интересы

Людей увольняют буквально в одночасье, несмотря на широко разрекламированные социальную защищенность и стабильность, которые якобы царят в таких IT-гигантах.

Президент центра «Ясные решения», профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Игорь Качалов напомнил, что на Западе действуют двойные стандарты.

«Когда там говорят о демократии или равенстве, равно как и о правах потребителей или о том, что „человек превыше всего“, надо понимать, что это просто вранье. Пример. Разве McDonald's или другие компании вспомнили о правах потребителей в России? Просто развернулись и убежали по приказу Госдепа. Все их рассказы про „великие миссии“ — это ложь. Есть только цинизм, деньги и геополитические интересы США», — сказал он.

Виртуальная реальность не оправдала ожиданий

Массовый тренд на увольнение десятков тысяч сотрудников IT связан не столько с надвигающейся рецессией, сколько с двумя другими факторами, рассказал экономист.

Во-первых, последние 5-10 лет были большие ожидания от развития искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. IT-гиганты соревновались: кто быстрее войдет в эту «новую реальность». «Даже была создана серия фильмов на эту тему, в том числе Стивен Спилберг снимал. Мировые интеллектуальные и программные центры исследовали, как может измениться человечество», — отметил Качалов.

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В 2022 году выяснилось, что, несмотря на усиленное продвижение идей искусственной реальности, люди не собираются туда массово переходить.

«Да, многие купили и шлемы, и костюмы для „путешествий“ по метавселенным. Но пользователи заходили туда ненадолго — и не задерживались. То есть предполагалось — и социологами, и культурологами, и футурологами, — что люди перестанут ходить на работу и будут сидеть дома, а вся жизнь будет в виртуальном пространстве — работа, семья, друзья, все. А оказалось, что люди в своей массе не хотят покидать наш мир и бежать в новую реальность. Это стало шоком для IT-корпораций», — объяснил профессор.

Первым это признал Цукерберг. Он заявил, что 10 миллиардов долларов, которые он инвестировал в создание метавселенной, пока не дают никакого результата. И он же был одним из первых, кто начал сокращать сотрудников.

Нейросеть уволила людей?

Другой драйвер событий — это феномен ChatGPT.

«В конце 2022 года нам объявили, что „искусственный интеллект третьего поколения“ в состоянии программировать сайты, снимать ролики по сюжетам, писать музыку, тексты. Создавать такой интеллектуальный продукт, который ни один академик не отличит от настоящих», — рассказал Качалов.

Вдруг выяснилось, что искусственный интеллект продвинут настолько, что тысячи программистов стали не нужны, отметил экономист.

«И я не удивлюсь, если окажется, что корпорации, которые увольняют тысячи программистов, стали активнейшими пользователями ChatGPT. Очень выгодно, когда условно одна-единственная программа может заменить сотни и сотни сотрудников. И некоторые вещи, которые люди делают месяц, она может сделать за секунду», — добавил он.

Раздел мира

И третья причина — геополитика. Чем больше мы побеждаем, тем меньше возможностей у мировых IT-гигантов диктовать свою волю, заметил профессор.

«Речь сейчас идет о разделе мира. Они готовились к поеданию мира как целого пирога, а тут вдруг оказалось, что половина планеты отходят в отдельную макроэкономическую зону. Но это отдельная большая тема», — подытожил он.