Эксклюзив 22 февраля 2023, 13:07 Заговор молчания. Запад наказывает за попытки рассказать правду о Донбассе Ирландский журналист О’Брайен заявил, что соцсети удаляют аккаунты за правду о Донбассе Жительница Донецка у разрушенного дома / РИА «Новости»

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Западное общество поддерживает Украину лишь потому, что не знает истинного положения дел. Ирландский фотограф и журналист Дин О’Брайен рассказал «360», что представители СМИ отказываются показывать бомбежки Донбасса и гибнущих там людей. А тем, кто рискует сказать правду, соцсети просто блокируют аккаунты.

Далее — прямая речь.

Версия одной стороны

Британские СМИ, к сожалению, не освещают российско-украинский конфликт с обеих сторон. Людям показывают все лишь с позиции Украины.

Обычные британцы никогда не видели того опустошения, которое украинское правительство обрушило на собственный народ за последние девять лет. Не знают ни о пожаре в одесском Доме профсоюзов, ни о людях, которые сгорели там заживо.

Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка, 16 января 2023 года / РИА «Новости»

Западная публика не знает, что украинский народ, который предпочитает говорить на русском языке, стал жертвой нынешнего киевского режима, как убивали детей Донбасса. Все, что им говорят: «Россия вторглась в Украину!» — и ничего больше.

Им не объясняют, как начался украинский конфликт, его предпосылки. Никто не рассказывает, что Путин ждал почти девять лет, прежде чем отправиться в Донбасс и помочь людям.

Правда наказуема

Из-за этого молчания большинство британцев считают Россию агрессором. Тем, кто все же пытается рассказать в социальных сетях о том, что происходит на самом деле, блокируют аккаунты. Мою страницу в Twitter удалили именно за попытки сказать правду.

Приходится с грустью констатировать: наше британское правительство склонилось перед своими американскими хозяевами. Оно продолжает оказывать военную помощь Киеву, чтобы поддерживать и еще больше разжигать конфликт.

Похоже, ни США, ни Великобритания не сделали никаких выводов из своей последней войны в Афганистане. Она продолжалась без малого 20 лет и не принесла ничего хорошего ни одному из народов.

Украинским властям стоит трезво оценить конфликт и понять наконец, что Запад просто использует их страну для противостояния России.

Через две недели в Лондоне состоится митинг Disband NATO — «Расформировать НАТО», я буду там выступать. Это станет возможностью рассказать людям о том, что я своими глазами видел в Донбассе. Что из-за агрессии, поддерживаемой Западом, там до сих пор гибнет много людей.