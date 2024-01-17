Эксклюзив 17 января 2024, 14:03 Конфликты на Ближнем Востоке задвинули Украину на второй план Политолог Михайлов: провал Зеленского в Давосе показал потерю интереса Запада Hannes P Albert / Global Look Press

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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе не принесли никаких результатов. Вместо реальной поддержки политик получил очередные обещания. Страны Запада сейчас обеспокоены совсем другими проблемами, которые напрямую угрожают им. Поэтому желание помочь Украине выйти из кризиса отошло на второй план, заявил в комментарии «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Зеленский остался очень недоволен результатами переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Фактически все отказались обсуждать реальную поддержку Украины в борьбе против России.

Западные элиты полностью отвлеклись на другие конфликты. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, как небольшое государство йеменских хуситов заблокировало поставки, энергоресурсов и товаров во многие страны, борясь за права Палестины. Это большая проблема для Запада.

Мы видим нарастающую угрозу противостояния в тихоокеанском регионе за Тайвань. Поэтому Украина ушла на второй план.

Все встречи, которые провел Зеленский, а он встречался со многими руководителями и уговаривал их поддержать Украину, закончились ничем. Только обещаниями. Все страны Глобального Юга вообще отказались обсуждать эту тему.

Украина уже никому не нужна. Из информационной повестки страна практически полностью ушла. На место этому конфликту пришли другие вместе с проблемами, которые сейчас волнуют мировые державы.

Только Германия еще пытается как-то оказать какую-то поддержку Украине при давлении США и не более того. Остальные увлеклись новыми играми, фактически бросив страну разбираться со своими проблемами самостоятельно.

Запад сейчас, на мой взгляд, готовится к переговорам с Россией о разделе сфер влияния на территории уже бывшей Украины. Это мое предположение.

Зеленскому осталось недолго. Он может встать в позу настоящего лидера государства, который принимает собственные решения, нив чем не опираясь на США или Великобританию. Но Россия с ним уже вряд ли будет разговаривать. Она идет своим путем.

Задачи специальной военной операции выполняются, а в это время на Украине готовится бунт населения против действующей власти. Зеленский остался один на один со своими проблемами.