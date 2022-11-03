Немцы начали больше поддерживать российскую точку зрения | 360°

Мир 03 ноября 2022, 21:17 Немцы начали больше поддерживать российскую точку зрения. Это задел на будущее Депутат XIX созыва бундестага Гердт: в Германии стали мыслить более критически РИА "Новости"

Читать 360tv в

Все больше жителей Германии верят в необходимость российской спецоперации на Украине. Об этом говорит проведенный в ФРГ опрос. По словам специалистов, немцы начали более критично относиться к информации из местных СМИ. При этом руководство страны начало задавать больше вопросов Вашингтону. Правда, говорить о какой-то значительной поддержке ФРГ России пока рано.

Рост поддержки РФ в Германии

В Германии растет поддержка пророссийского взгляда на конфликт на Украине. Об этом написало немецкое издание Spiegel со ссылкой на исследование Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas).

Реклама

«40% опрошенных полностью или частично согласны с утверждением, что спецоперация стала реакцией России на многочисленные провокации со стороны НАТО. Это на 11% больше, чем в апреле», — отметили в журнале.

Реклама

Более того, число тех, кто верит в необходимость смещения фашистского режима на Украине, увеличилось почти вдвое увеличилось. Теперь почти каждый второй житель ФРГ полностью или частично считает, что президент России Владимир Путин противодействует глобальной элите, способствующей эскалации конфликта. В предыдущем опросе Cemas в апреле этот показатель составлял 12%

«Пятая часть респондентов полностью согласна с тем, что Украина не может иметь территориальных претензий к России, так как „фактически была ее частью“», — пояснили в статье.

Тем временем 2% опрошенных считают, что Киев и Вашингтон управляли секретными биолабораториями по производству биологического оружия. При этом в апреле с этим согласились лишь 7% респондентов.

Опрос проводилили с 3 по 11 октября. В нем приняли участие более 2200 человек в возрасте от 18 до 90 лет.

flickr

Формирование понимания происходящего

Общее понимание процессов действительно начинает формироваться. Речь идет об образе критического мышления. Об этом «360» рассказал депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт.

«Раньше воспринималось все, безоговорочно, что давали СМИ. И очень много моментов там… Взрыв „Северного потока“ и многие другие процессы, которые постепенно наталкивают наших граждан на мысль: „Вообще-то чот-то тут не совсем так. Дайте-ка я немножко поразмышляю на эту тему. Вот этот поворот я чувствую и слышу“, — пояснил он.

Тем не менее о массовой поддержке России среди немцев говорить пока не стоит, уверен Гердт. Он считает, что до этого еще далеко. Но то, что происходит сейчас, уже может отразится на политике ФРГ. Руководство страны и сейчас начинает вести себя не так категорично.

«Начинает проскакивать, что с американцами надо разговаривать: почему они нам продают газ в четыре раза дороже, чем своим предприятиям? Где рыночная система и антимонопольный закон? Но у нашего правительства очень маленький коридор суверенных решений, к сожалению. <…> Сначала была почти полная поддержка [помощи Украине], которая была навязана СМИ. Сейчас все больше и больше превалируют критические мышления и не совсем согласие с тем, что мы становимся стороной конфликта. К зиме эти настроения могут усилиться», — пояснил Гердт.

Задел на будущее

Общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов подчеркнул, что в Восточной Германии к России и русским относятся несколько иначе, чем в Западной.

«В Восточной Германии голосуют за „Альтернативу для Германии“ (АдГ), которая поддерживает Россию и является оппозиционной в немецком парламенте, гораздо больше, чем любые другие регионы Германии. Из Восточной Германии как правые, так и левые политики выходят с пророссийским взглядом, что вообще для любой другой страны <…> немыслимо», — пояснил Живов.

Однако это скорее информация для профессионалов, которые выстраивают отношения с ФРГ, нежели для обывателей. Пророссийские очаги в Германии Живов назвал положительным моментом, но отметил, что на исторические процессы сейчас это вряд ли повлияет.

«Германия очень плотно оккупирована США. <…> Но в развитии парламентаризма это может быть неплохой историей. В следующие выборы в бундестаг оппозиционные пророссийские партии наберут больше голосов», — заключил Живов.