Мир 22 февраля 2023, 23:43 Задача коллективного Запада — оторвать КНР от России. Но Си Цзиньпин заинтересован в сотрудничестве с Путиным Аналитик Самонкин: Запад выстроит конспирологические теории, чтобы оторвать КНР от России РИА «Новости»

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Отношения России и Китая стратегически важны для обеих стран. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву не за горами. Но Европе не нравится тесное сотрудничество этих государств. Коллективный Запад будет выстраивать конспирологические теории и пытаться найти информационные лазейки для того, чтобы оттолкнуть Китай от сотрудничества с Россией.

Китай хочет развивать отношения с Россией

Член политбюро Центрального комитета компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 21 февраля прибыл в Москву. Первым делом он провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они обсудили стратегическую обстановку в мировом сообществе, в частности, возможное возобновление холодной войны и украинский конфликт. По итогам встречи представители китайского МИД в своем официальном заявлении сообщили, что Россия и КНР договорились вместе противостоять «односторонней травле» на международной арене.

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«Стороны выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам односторонней травли и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — рассказали в пресс-службе китайского МИД.

В среду, 22 февраля, президент России Владимир Путин также встретился с Ван И. Глава государства поблагодарил КНР за совместную работу.

Мы благодарны и вам, и всем вашим коллегам, большому коллективу министерства иностранных дел, слова признательности и благодарности за эту совместную работу. Международные отношения сегодня сложны. Владимир Путин Президент России

Владимир Путин и Ван И во время встречи в Москве / РИА «Новости»

По итогам встречи с Путиным Ван И заявил, что Китай намерен сыграть конструктивную роль в решении украинского конфликта. Также КНР стремится к углублению политического «взаимодоверия» и расширения сотрудничества с Россией. Ван И подчеркнул, что его страна по-прежнему хочет развивать отношения с Россией, несмотря сложившуюся обстановку на мировой арене.

Перед поездкой в Москву китайский дипломат провел переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Ван И сказал, что КНР не будет мириться с попытками Соединенных Штатов угрожать отношениям России и Китая, которые стремятся к объединению стратегического сотрудничества.

Запад попытается оторвать КНР от России

Приезд любого представителя Китая очень важен для России, считает председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин. По его словам, от диалога с КНР зависит, в том числе, товарооборот между странами.

«Любой приезд представителя КНР очень важен для России, потому что на кону стоят инициативы президента об увеличении торгового оборота с Китаем. И здесь в первую очередь рейтинги макроэкономики России и Китая достигают своего максимума, несмотря на то, что в отношении нашей страны коллективный Запад вводит все больше и больше достаточно жестких санкций», — отметил эксперт.

Сейчас как никогда отношения двух государств имеют важное значение. Самонкин пояснил, что США и Запад стараются выполнить свою главную задачу — санкционно надавить на экономику России и Китая. Также Штаты и их союзники пытаются столкнуть лбами эти две страны.

Байден нас облил грязью в своей речи в Польше. И конечно все внимание было уделено <…> поддержке киевского режима и иные действия, которые направлены против интересов России. То есть главная задача коллективного Запада и США сейчас — как можно больше санкционной давить на экономики Китая и РФ и попытаться оторвать КНР от сотрудничества с Россией и попытаться противопоставить друг другу. Поэтому эти переговоры имеют важное политическое значение. Юрий Самонкин Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России

Китайский дипломат Ван И / РИА «Новости»

Визит Си Цзиньпина в Россию не за горами

Сам Ван И — человек очень амбициозный в китайской политике, отметил эксперт. За его визитом в Москву стоят интересы самого председателя КНР Си Цзиньпина, который заинтересован в укреплении экономики страны путем сотрудничества с Россией.

«Си Цзиньпин смотрит на альтернативные интеграционные экономические проекты, которые сейчас развивает России. И, конечно же, заинтересован в укреплении национальной экономики путем подключения к России, к мощным проектам, которые Китай готов инвестировать в РФ», — подчеркнул Самонкин.

По его словам, если руководство Китая согласует поездку Си Цзиньпина в Россию, то она состоится. Двусторонние отношения никто не отменял. В этот момент Европа будет стараться найти информационные лазейки и выстраивать разные конспирологические теории относительно взаимоотношений КНР и России.

«Запад попытается найти информационные лазейки для того, чтобы в информационной парадигме выработать то, что Китай не поддерживает специальную военную операцию и может оттолкнуться от России. То есть будут строить огромное количество конспирологических теорий», — добавил аналитик.

Визит Си Цзиньпина не за горами. Его согласуют, если стороны найдут свободное время в таких непростых условиях встретиться и поговорить об общеэкономическом будущем, заключил Самонкин.