Мир 22 декабря 2022, 16:47 Плачущий попрошайка в грязном свитере. Зачем Зеленский летал на переговоры к Байдену Политолог Солонников: встреча Байдена и Зеленского — пиар-акция Зеленский в США / офис президента Украины

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В США прошли переговоры американского и украинского президентов. Это был первый зарубежный визит Владимира Зеленского с начала российской спецоперации. Однако встреча оказалась лишь пиар-акцией, ведь Джо Байдену нужно убедить конгрессменов в необходимости финансирования Украины, а ее лидер, выглядящий так, будто вот-вот вышел из окопа, как раз может разжалобить американцев.

Переговоры Байдена и Зеленского

Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры в Вашингтоне. После этого политики устроили пресс-конференцию, где президент США заявил, что его страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Но подчеркнул, что войны с Россией не хочет.

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Американская сторона выделит Украине военную помощь на 1,85 миллиарда долларов. Сам Байден обещал еще десятки миллиардов. Он также заявил, что его украинский коллега открыт к диалогу с Москвой. Зеленский сначала кивнул в знак подтверждения, но потом сказал, что не готов к компромиссам по территориальной целостности страны.

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О чем на самом деле говорили президенты

На встрече наверняка были разговоры об объемах и списке поставок американского вооружения. Скорее всего, что-то осталось за кадром, рассказал «360» политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Пока сказать точно, что было за закрытыми дверями, мы не можем. <…> Никогда общественности полная картина не представляется, особенно если в этой картине существуют какие-то деликатные, сложные или не очень приятные для сторон вопросы. Можно предположить, что Зеленский требовал больше, Байден проявлял определенную сдержанность. Какие-то разногласия были, не без этого», — уточнил он.

Зеленский в США / офис президента Украины

Цель визита Зеленского

По словам Кортунова, главной целью саммита стало сохранение того уровня поддержки, который был в 2022-м, и в будущем году. К тому же Киев боится, что украинская тема может уйти на задний план, уступив место в повестке другим новостям.

«Но это мог быть и сигнал со стороны Зеленского, будто он настолько уверен в стабильности ситуации в Киеве, что может позволить себе уехать из страны на несколько дней, не опасаясь последствий. Это первая его поездка [с начала спецоперации]. И характерно, что поехал он именно в Вашингтон — не в Брюссель, не в Лондон, не в Берлин. <…> Наверное, критики Зеленского скажут, что сейчас не время и вообще все можно было сделать по Zoom, необязательно туда мотаться», — отметил собеседник «360».

Актерская игра Зеленского

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что весь визит Зеленского — пиар-представление, пусть и отлично срежиссированное. Ведь президент Украины — хороший, талантливый актер.

«Сейчас он именно этим и занимался. Его задача была приехать за сутки до голосования по бюджету США в конгрессе и сыграть роль человека, даже страны, которой, без сомнения, конгрессмены должны помочь. <…> Сейчас в США достаточно сложный момент для них самих», — пояснил Солонников в разговоре с «360».

Зеленский выступает перед конгрессом / офис президента Украины

Он напомнил, что через несколько дней конгрессмены уходят на рождественские каникулы, а в январе будет уже новый состав — в палате представителей большинство окажется за республиканцами. Возникнут вопросы по финансированию, в том числе Украины.

Сейчас важно протащить те десятки миллиардов, которые были на Украину заложены. <…> Для этого создается вот эта информационная волна, эмоциональная накачка конгресса, чтобы там не думали. Не нужно думать — нужно голосовать. Привезли мальчика плачущего в потертом свитере, который рассказывает, как ему плохо. <…> Якобы страшные русские могут сбить его над океаном, поэтому на военных самолетах его возят, секретные базы. Игра, постановка. Дмитрий Солонников

После того как миллиарды пойдут на поддержку Украины, их успешно будут тратить сами США. Уже были скандалы по отмыванию финансов, якобы направленных на помощь Киеву.

«Вполне возможно, что за закрытыми дверями Байден и Зеленский обсуждали, как делят доли этого сладкого бюджетного пирога США. Трупа Зеленского сыграла роль — должна получить свою долю в процентах от прибыли. <…> Байден — хозяин, Зеленский — нанятый актер. Говорить могли только о гонораре», — подчеркнул Солонников.

Зеленский с делегацией в Белом доме / офис президента Украины

Переговоры не повлияют на боевые действия

Зависимость Украины от США лишний раз продемонстрировало то, что Зеленский полетел на переговоры на американском самолете, хотя это вызвало шутки в Сети, добавил Кортунов. Тем временем какого-то судьбоносного решения от встречи для ситуации на поле боя ждать не стоит, считает политолог.

«Как поддерживали, так и будут поддерживать. Может, в чем-то увеличат эту поддержку. Но даже если приняли решение о поставках Patriot, то для того, чтобы их поставить, развернуть, обучить персонал пользоваться ими, снабдить боеприпасами, <…> на это уйдет время. Если результаты и будут, то не завтра. Через несколько недель или, может быть, через несколько месяцев», — рассказал эксперт.

Перспектива встречи Байдена и Путина

Ждать встречи Байдена с российским президентом Владимиром Путиным пока не приходится, считает Кортунов. Хотя в более отдаленном будущем стороны все же придут к диалогу.

Солонников вовсе уверен, что Белому дому и Кремлю обсуждать попросту нечего.

«Путь России представляют как путь Югославии — расчленение на несколько территорий, а руководство — за решетку. Вот такое будущее они видят. Какие переговоры?» — подытожил политтехнолог.