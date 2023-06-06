Эксклюзив 06 июня 2023, 14:52 «Попытка дестабилизировать общество». Зачем Украине теракты с применением грязной бомбы Политолог Ярошенко: Украина стремится запугать россиян терактами с грязной бомбой Freepik

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Военная разведка Украины намерена устроить в России теракты с использованием грязной бомбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» назвал главную цель украинских провокаторов — дестабилизировать российское общество.

Далее — прямая речь.

Как после ядерного удара

Грязная бомба — по сути, любой контейнер с радиоактивном веществом. Мы знаем, что у украинцев есть такие вещества. Радиоактивные отходы с АЭС тоже могут использовать.

Последствия достаточно серьезные, как после ядерного удара. Определенная местность, в зависимости от размеров бомбы, станет непригодна для жительства. Образуется радиоактивное облако, которое может двинуться по направлению ветра.

Достаточно опасно: выжжет все на земле, и еще куда-то полетит ядовитое радиоактивное облако.

Киевский режим повесит акт ядерного терроризма на Россию

В чем разница предыдущих провокаций и нынешних? Ранее киевские власти готовили провокации с применением грязной бомбы на подконтрольной им территории. Там была главная цель — повесить акт ядерного терроризма на Россию.

Сейчас мы не находимся в международной изоляции. С двумя третями мира у нас нормальные отношения. Они Россию прямо не поддерживают, но сохраняют конструктивное взаимодействие. Из-за этого Западу очень трудно замкнуть кольцо осады вокруг нас.

Поэтому покровители науськали киевский режим провести эту провокацию и создать мощную информационно-политическую кампанию, цель которой —все остальные государства отвернуть от России, выставить международным ядерным террористом.

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Звенья одной цепи

Сейчас они готовят на территории России такие провокации, чтобы запугать и дестабилизировать общество. Это повышение линии терроризма, повышение ставок — сродни нападению на приграничные территории, запуски беспилотников и так далее.

Это все звенья одной цепи, попытка обрушить уровень сплоченности и уровень поддержки, консолидации, желание серьезным образом дестабилизировать.

Если раньше украинские провокаторы хотели добиться международной изоляции России, то теперь стремятся расшатать ситуацию внутри страны, спровоцировать протесты, запугать и взбудоражить население.