Мир 31 мая 2023, 17:31 Игра в маккартизм. Зачем Польше охота на «агентов Кремля» Депутат Госдумы Милонов: Польша старается удержать статус самой несчастной страны РИА «Новости»

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Польша будет искать «агентов Кремля» среди своих госчиновников и политиков. Однако подоплека закона о «влиянии России» видна невооруженным глазом: скоро выборы, и власти стараются убрать конкурентов. Кроме того, нужно напомнить Западу, какая страна больше всего «пострадала» и продолжает «страдать» от российских нападок.

Охота на «агентов Кремля» в Польше

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению влияния России на внутреннюю политику и безопасность республики в 2007–2022 годах. Все действия официальных лиц в этот период времени тщательно изучат.

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Специальная комиссия проверит административные решения, заявления, заключение контрактов и распоряжение государственными средствами. Тех, кого заподозрят в пророссийских симпатиях, на 10 лет отстранят от должностей, предусматривающих расходование госсредств.

Эксперты не исключили, что под видом поисков «агентов Кремля» польский президент и правящая партия решили расправиться с политическими оппонентами. Это может спровоцировать гражданскую войну.

Поляки обновляют статус обиженных

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в разговоре с «360» напомнил, что философия современной Польши — философия страны, которую всегда все обижают.

Жалкий польский вид стимулирует Запад раскошелиться. Однако сейчас по соседству появилась другая, более жадная попрошайка, — Украина. Поэтому Польше необходимо обновиться: провести инновацию своего статуса. Вот волну и нагнетают. Виталий Милонов

Милонов предположил, что скоро появится множество фейков о том, как Россия тайно высасывала соки из польской армии или что-нибудь в этом роде. Поляки должны снова вернуть себе статус главных обиженных в Европе.

По мнению депутата, польская «охота на ведьм» непременно найдет нужных жертв. Ими станут все, кто не согласен с прославлением ЛГБТ+, а также православные верующие и даже некоторая часть католиков, которые не вписываются в повестку Евросоюза.

Едва ли скандальный новый закон изменит внешнюю политику Варшавы, в частности ее отношения с Москвой, добавил Милонов. Поляки давно полностью зависимы в своих политических решениях от западных спонсоров.

Закон против оппозиции

Политолог и журналист Юрий Светов отметил, что в Польше приближаются выборы. Похоже, у правящей партии «Право и справедливость» и ее неформального лидера Ярослава Качиньского возникли опасения, что они могут не победить.

«Есть реальные шансы на победу у экс-председателя Европейского совета Дональда Туска, их оппонента. Поэтому правящие власти всячески пытаются доказать, что его нельзя избирать, так как он находится там под влиянием России», — рассказал Светов.

Ходят разговоры, будто существует фотография, где Туск запечатлен вместе с Владимиром Путиным, добавил собеседник «360». Поэтому возникло подозрение, будто польский политик завербован лично российским лидером.

«Именно потому, что эта инициатива направлена против политической оппозиции, на „закон о влиянии России“ ополчились даже американцы и европейцы: слишком уж очевидно, в каких целях он принят», — объяснил политолог.

Польша «от моря до моря»

Польские власти неслучайно выбрали именно отрезок с 2007 по 2022 год: это время достаточно активного включения Варшавы в противостояние с Москвой, напомнил Светов. Кроме того, именно в 2007-м прозвучала знаменитая «Мюнхенская речь» Путина.

С этого времени началось активное противостояние России экспансионистской политики НАТО. И, соответственно, Польша считает, что одним из направлений этого противодействия было воздействие на польское общественное мнение и политическую элиту. Юрий Светов

По мнению политолога, Качинский до сих пор не может успокоиться из-за гибели своего брата-близнеца Леха Качиньского в авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском. Он продолжает утверждать, что это произошло не из-за непрофессионализма поляков, обслуживающих президентский самолет, а именно из-за поисков России.

«Ко времени выборов „агентов Кремля“ непременно найдут. Люди же ездили в Россию, встречались с российскими политиками в силу должностей, которые занимали. А потом, когда выборы пройдут и оппозиция, допустим, проиграет, то окажется, что это не так», — обрисовал дальнейшее развитие событий Светов.

Американцы осуждают польский закон, но сами они после выборов 45-го президента Дональда Трампа много лет искали следы «воздействия России». Хотя в итоге пришлось признать, что его не было, цели достигнуты: Трампа «прополоскали» все СМИ, а других политиков дискредитировали.

Внешняя политика Польши в свете «закона о влиянии России» никак не изменится. Она как есть, так и останется чисто русофобской. И мечты о великой Польше «от моря до моря» будут по-прежнему бродить в головах — захват земель, которые когда-то принадлежали великой Речи Посполитой: нынешние территории Украины, Белоруссии, России. Юрий Светов

Польша все так же останется антироссийским хабом для американцев и через нее будет идти снабжение вооружениями и Украины, и последующих возможных точек противостояния России и Североатлантического альянса, подытожил Светов.