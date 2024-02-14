Мир 14 февраля 2024, 15:15 Надежды на ядерную бомбу и кусок Украины. Зачем Польша торопится вооружиться Политолог Самонкин: Польше в ближайшем будущем не бывать ядерной державой Военный парад, посвященный празднованию дня Польской армии, август 2023 года. Фото: Jakob Ratz / Global Look Press

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Польская военная машина набирает обороты. Власти тратят огромную часть небольшого и сильно дотационного бюджета на армию и вооружение, всерьез мечтая о ядерном оружии. Но истинное руководство страны — США — не собирается давать им опасную игрушку.

Польша обогнала США по тратам на оборону

Десять лет назад страны НАТО приняли обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП. Однако в 2024 году эту планку гарантированно смогут достичь лишь 18 из 31 участника альянса. Например, расходы Испании едва превышают 1%, сообщила Financial Times.

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Лидером в «оборонном забеге» выступают, как ни странно, не американцы, а поляки. Власти Польши тратят на оборону 3,9% ВВП. Соединенные Штаты отдают лишь 3,5%, да и то этот показатель может сильно измениться в случае победы Дональда Трампа на приближающихся президентских выборах.

Руководство НАТО не скрывает, что шокировано обещанием Трампа на предвыборном митинге выйти из альянса и дать возможность русским делать «все, что они, черт возьми, хотят» с членами военного блока.

Польские власти смотрят на Западную Украину

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин пояснил «360», почему поляки сейчас ведут себя крайне воинственно.

Прежде всего это связано с той массированной информационной кампанией, которую развернули западные СМИ.

Якобы «злые русские» после специальной военной операции выйдут на границы Польши и будут захватывать ее, прибалтийские страны и даже Финляндию, Швецию. Кстати, в своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин опроверг эти слухи. Юрий Самонкин

Политолог подчеркнул, что в российской национальной концепции нет интереса захвата других государств. Однако в массмедиа западной пропаганде выгоднее сделать Россию неким агрессором, подпитывая ненависть и русофобию. Это, конечно, сказывается на поведении политиков, которые возглавляют Польшу.

«Второй фактор — неправильное распределение софинансирования своего бюджета. Ведь Польша — маленькая страна внутри Евросоюза, которая, собственно, всегда жила на дотации из Брюсселя. То есть у поляков достаточно слабая экономическая конкуренция с другими странами», — сказал Самонкин.

Вместо того, чтобы как-то стабилизировать свое социальное внутреннее развитие, Польша взяла пример с заокеанских хозяев. Она предпочла увеличить долю военного производства, а не сельхозпродукции.

Это неправильное распределение достаточно скромного польского бюджета привело к неприятностям.

Власти Польши и гражданское общество вступают в противостояние друг с другом. Простые фермеры понимают, что завтра дотации из Брюсселя или какая-либо иная социальная поддержка со стороны государства будет прекращена: все развитие пойдет именно на военные технологии. Юрий Самонкин

Есть еще один нюанс: Польша давно рассматривает Западную Украину в контексте собственных национальных интересов, напомнил политолог. Под предлогом якобы защиты украинского населения поляки вполне могут ввести туда свой контингент, избежав открытого столкновения с Москвой.

«Поляки могут начать ассимилировать западных украинцев: раздавать им польские паспорта и интегрировать их земли в польское пространство. Исторически это были территории Речи Посполитой, поэтому риск такого раздела Украины все-таки присутствует», — предположил Самонкин.

Польше не быть ядерной державой

Надежды Польши заполучить ядерное оружие — возможность выделиться, показать, что она значимый союзник и партнер Североатлантического альянса внутри европейского блока, добавил собеседник «360». Но едва ли США станут вооружать поляков.

«Любой ядерный конфликт чреват сильными глобальными последствиями, а в мире и так идет неравномерное распределение ядерного вооружения. Недавно свой ядерный потенциал показывал Иран, Северная Корея также объявила, что она ядерная страна», — перечислил политолог.

Россия в рамках защиты Союзного государства от натовского вмешательства поставила свой ядерный арсенал Белоруссии. Американцы наверняка учитывают все риски, так что Польша едва ли в будущем сможет стать ядерной державой, заверил политолог.

«Единственное, как США могут сыграть в европейском регионе, — провести какие-то совместные натовские учения именно на границе России и Белоруссии. Открытое противостояние американцам сейчас невыгодно, потому что они привыкли бороться с неугодными странами за чужой счет», — подытожил Самонкин.