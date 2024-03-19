Мир 19 марта 2024, 15:22 «Республиканскому ястребу» нужны кровь и деньги. Зачем Линдси Грэм приезжал в Киев Политолог Самонкин заявил, что США более невыгодно содержать Украину Сенатор Линдси Грэм. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

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«Республиканский ястреб», сенатор Линдси Грэм побывал в Киеве. Похоже, его послали довести до сведения украинской власти две простые истины: ждать помощи в виде солдат НАТО не стоит, а время бесплатных подарков от Соединенных Штатов Америки приходит к концу. Если Джо Байдена не изберут на новый срок, украинцам придется платить за каждый патрон.

Украине предложили «сражаться за себя»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм 18 марта приехал в Киев и призвал в ускоренном порядке принять законопроект о мобилизации. Американец довольно резко отозвался об идее освобождения от призыва в армию мужчин моложе 27 лет. Он подчеркнул, что украинцы не должны думать о поддержке США, а сражаться за себя.

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Грэм не гарантировал украинским властям дальнейшую поддержку правительства Соединенных Штатов. Зато ранее он одобрил идею кандидата в президенты США Дональда Трампа, что Украина и другие страны могут получать помощь в обмен на беспроцентный кредит. Сенатор также предложил помогать за полезные ископаемые.

Согласно базе Росфинмониторинга, Грэм внесен в список террористов и экстремистов. Это стало ответом на антироссийскую позицию республиканца и его требования внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.

Русофоб Грэм — друг Украины

Линдси Олин Грэм — опытный флюгер американской политики. Республиканец и убежденный холостяк, он известен своей русофобией. В 2011 году стал соавтором резолюции о том, что «вторжение России на грузинскую землю в 2008 году было актом агрессии не только по отношению к Грузии, но и ко всем новым демократиям».

Сенатор предлагал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи «за то, что российское правительство делает во всем мире». Такое уникальное обоснование не могло не найти отклик на Украине, и в 2016-м на тот момент президент страны Петр Порошенко пожаловал Грэму орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Президент Украины Петр Порошенко вручает сенатору Грэму орден князя Ярослава Мудрого III степени, 30 декабря 2016 года / Викимедиа

Награду вручили сенатору в том числе за «значительный личный вклад в развитие украинско-американского экономического и военного сотрудничества». Последний пункт особенно примечателен, если учесть развязанную Порошенко войну в Донбассе.

Впрочем, следующий украинский президент Владимир Зеленский тоже не забыл наградить американца орденом князя Ярослава Мудрого, на этот раз уже II степени. Грем получил его в прошлом году за «поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Линдси Грэмом, Киев, май 2023 года. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Грем показал себя ненавистником не только России — он горячо поддерживал практически любую американскую военную кампанию «на выезде», будь то Ирак или Афганистан (насчет вывода войск из последнего он сильно горевал). Однажды сенатор публично заявил, что «был бы в ужасе, если тест ДНК показал бы у него иранские корни».

На фоне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке американец призвал армию США бомбить Иран, даже если он не причастен к нападениям ХАМАС на Израиль. А сектор Газа добрый сенатор предложил попросту «сравнять с землей». Видимо, за такую кровожадную позицию он и получил прозвище «Республиканский ястреб».

Сенатор США Линдси Грэм и спикер Кнессета Амир Охана на юг Израиля, январь 2024 года. Фото: Us Embassy Israel/U.S State / Global Look Press

Людоедский закон Украины

Украинский закон о мобилизации аморален и полностью противоречит всем конституционным нормам, отметил в разговоре с «360» председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Даже самые одиозные бывшие и нынешние политики Украины признавали в этом законопроекте нарушения прав человека. Однако Верховная рада, внеся какие-то поправки, продавливала эту инициативу, хотя там говорится о тотальном призыве на линию фронта даже женщин. Юрий Самонкин

Политолог пояснил, что это можно расценивать как элемент развития тоталитарного государства — Украина словно попала в некую средневековую автократию. Там зафиксировано огромное количество нарушений прав человека. Поэтому местные правозащитники и адвокаты стараются рассказывать людям, как избежать мобилизации.

«К тому же Владимир Зеленский в мае уже будет считаться абсолютно нелегитимным президентом, ведь проводить выборы он не будет. В такой ситуации естественно, что западные партнеры Украины озабочены тем, какое, собственно, будущее ждет этот режим в дальнейшем», — уточнил Самонкин.

Американцам уже не выгодна Украина

На фронте дела у ВСУ обстоят довольно плачевно, подчеркнул Самонкин. Одновременно с этим внутренний хаос, прорываясь через Telegram-каналы и СМИ, показывает западному сообществу все ужасы современной Украины. Недаром Трамп назвал ее неадекватной марионеткой действующего американского демократического истеблишмента.

Республиканцы думают перспективно: им невыгодно сейчас содержать Украину. К тому же сегодня позиции Ирана и Китая укрепляются с невероятной скоростью, а в них Соединенные Штаты Америки видят главную угрозу национальной безопасности. Юрий Самонкин

Если в США все-таки произойдет смена власти, на место демократов придут республиканцы, Украину ждут печальные времена. Бесплатных подарков больше не будет: придется платить, пусть и в кредит, за каждый патрон. И обмануть не удастся, ведь американцам не привыкать зарабатывать на военном конфликте, подытожил политолог.