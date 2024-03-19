19 марта 2024, 15:22
«Республиканскому ястребу» нужны кровь и деньги. Зачем Линдси Грэм приезжал в Киев
Политолог Самонкин заявил, что США более невыгодно содержать Украину
«Республиканский ястреб», сенатор Линдси Грэм побывал в Киеве. Похоже, его послали довести до сведения украинской власти две простые истины: ждать помощи в виде солдат НАТО не стоит, а время бесплатных подарков от Соединенных Штатов Америки приходит к концу. Если Джо Байдена не изберут на новый срок, украинцам придется платить за каждый патрон.
Украине предложили «сражаться за себя»
Сенатор-республиканец Линдси Грэм 18 марта приехал в Киев и призвал в ускоренном порядке принять законопроект о мобилизации. Американец довольно резко отозвался об идее освобождения от призыва в армию мужчин моложе 27 лет. Он подчеркнул, что украинцы не должны думать о поддержке США, а сражаться за себя.
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Грэм не гарантировал украинским властям дальнейшую поддержку правительства Соединенных Штатов. Зато ранее он одобрил идею кандидата в президенты США Дональда Трампа, что Украина и другие страны могут получать помощь в обмен на беспроцентный кредит. Сенатор также предложил помогать за полезные ископаемые.
Согласно базе Росфинмониторинга, Грэм внесен в список террористов и экстремистов. Это стало ответом на антироссийскую позицию республиканца и его требования внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.
Русофоб Грэм — друг Украины
Линдси Олин Грэм — опытный флюгер американской политики. Республиканец и убежденный холостяк, он известен своей русофобией. В 2011 году стал соавтором резолюции о том, что «вторжение России на грузинскую землю в 2008 году было актом агрессии не только по отношению к Грузии, но и ко всем новым демократиям».
Сенатор предлагал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи «за то, что российское правительство делает во всем мире». Такое уникальное обоснование не могло не найти отклик на Украине, и в 2016-м на тот момент президент страны Петр Порошенко пожаловал Грэму орден князя Ярослава Мудрого III степени.
Награду вручили сенатору в том числе за «значительный личный вклад в развитие украинско-американского экономического и военного сотрудничества». Последний пункт особенно примечателен, если учесть развязанную Порошенко войну в Донбассе.
Впрочем, следующий украинский президент Владимир Зеленский тоже не забыл наградить американца орденом князя Ярослава Мудрого, на этот раз уже II степени. Грем получил его в прошлом году за «поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире».
Грем показал себя ненавистником не только России — он горячо поддерживал практически любую американскую военную кампанию «на выезде», будь то Ирак или Афганистан (насчет вывода войск из последнего он сильно горевал). Однажды сенатор публично заявил, что «был бы в ужасе, если тест ДНК показал бы у него иранские корни».
На фоне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке американец призвал армию США бомбить Иран, даже если он не причастен к нападениям ХАМАС на Израиль. А сектор Газа добрый сенатор предложил попросту «сравнять с землей». Видимо, за такую кровожадную позицию он и получил прозвище «Республиканский ястреб».
Людоедский закон Украины
Украинский закон о мобилизации аморален и полностью противоречит всем конституционным нормам, отметил в разговоре с «360» председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.
Даже самые одиозные бывшие и нынешние политики Украины признавали в этом законопроекте нарушения прав человека. Однако Верховная рада, внеся какие-то поправки, продавливала эту инициативу, хотя там говорится о тотальном призыве на линию фронта даже женщин.
Юрий Самонкин
Политолог пояснил, что это можно расценивать как элемент развития тоталитарного государства — Украина словно попала в некую средневековую автократию. Там зафиксировано огромное количество нарушений прав человека. Поэтому местные правозащитники и адвокаты стараются рассказывать людям, как избежать мобилизации.
«К тому же Владимир Зеленский в мае уже будет считаться абсолютно нелегитимным президентом, ведь проводить выборы он не будет. В такой ситуации естественно, что западные партнеры Украины озабочены тем, какое, собственно, будущее ждет этот режим в дальнейшем», — уточнил Самонкин.
Американцам уже не выгодна Украина
На фронте дела у ВСУ обстоят довольно плачевно, подчеркнул Самонкин. Одновременно с этим внутренний хаос, прорываясь через Telegram-каналы и СМИ, показывает западному сообществу все ужасы современной Украины. Недаром Трамп назвал ее неадекватной марионеткой действующего американского демократического истеблишмента.
Республиканцы думают перспективно: им невыгодно сейчас содержать Украину. К тому же сегодня позиции Ирана и Китая укрепляются с невероятной скоростью, а в них Соединенные Штаты Америки видят главную угрозу национальной безопасности.
Юрий Самонкин
Если в США все-таки произойдет смена власти, на место демократов придут республиканцы, Украину ждут печальные времена. Бесплатных подарков больше не будет: придется платить, пусть и в кредит, за каждый патрон. И обмануть не удастся, ведь американцам не привыкать зарабатывать на военном конфликте, подытожил политолог.
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