Эксклюзив 21 июня 2023, 15:59 Заработок политических очков. Зачем генерал НАТО заявил о слабости британской армии Политолог Ярошенко: генерал Редфорд словами о слабости армии Британии строит свою карьеру РИА «Новости»

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Великобритания, сократившая финансирование и численность армии, рискует потерять позицию одной из ведущих военных держав НАТО. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе Тим Редфорд. По его словам, Лондону нужно пересмотреть свою политику, чтобы сохранить возможность реагирования на внешние угрозы. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» объяснил, что военный пытается напугать Запад третьей мировой войной, чтобы выстроить свою карьеру.

Далее — прямая речь.

Никакого официального статуса — ведущая или не ведущая военная держава — в НАТО нет. Просто британский генерал, который является заместителем командующего сухопутными войсками в Европе, сказал, что страна потеряет свои позиции и влияние в альянсе, если не перестанет сокращать армию.

Он выступил за то, чтобы Великобритания начала наращивать вооруженные силы. По сути, генерал начал прогревать европейское общество и весь Запад к подготовке к третьей мировой войне с Россией. Редфорд прямо указал, что Москва останется угрозой в ближайшие три–пять лет. Поэтому нужно готовиться к реальному противостоянию.

Но это не означает, что третья мировая война будет. Военным НАТО выгодна сама подготовка. Это колоссальные возможности для карьерного роста, заработка и способа проявить себя в каких-то политических высказываниях, показать свою позицию.

На этом можно построить карьеру и заработать большие деньги. Военные НАТО последние несколько десятилетий через демонизацию России выстраивают свои карьеры и благосостояние.