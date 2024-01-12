Мир 12 января 2024, 17:22 Прозрение или очередная уловка? Зачем Евросоюз пошел на уступки Орбану Политолог Самонкин: ЕК пошла на уступки Венгрии из-за опасений бунта внутри ЕС Коллаж: Global Look Press / Zheng Huansong / XinHua / Телеканал «360»

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Венгрия остается единственной страной в Евросоюзе, которая всеми способами блокирует финансовую помощь Украине. Остальные европейские страны не раз пытались «задушить» республику, отобрать право голоса у ее лидера Виктора Орбана и даже исключить из альянса. Неожиданное решение пойти на уступки вызывает сомнения и опасения, ведь ЕС, несмотря на разрушенную экономику, при любых обстоятельствах попытается спонсировать режим Владимира Зеленского.

Орбан против ЕС

Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради ее согласия на финансирование Украины. В декабре 2023 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на пакет макрофинансовой помощи Киеву в 50 миллиардов евро. С тех пор Брюссель пытается найти способ снять запрет.

По словам представителей ЕК, один из вариантов — предоставить Будапешту возможность остановить выплаты из пакета макроэкономической помощи Украине «на полпути» в 2025 году.

ЕС может пересмотреть четырехлетний пакет поддержки в следующем году и оценить, нуждается ли Киев в деньгах и выполнил ли он требования для получения помощи от союза. Это даст Орбану право наложить вето на продолжение финансирования.

«Комиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести положение об „экстренном торможении“, согласно которому любая страна сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС серьезные опасения по поводу выплат Украине. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование», — предупредили еврочиновники.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин заявил «360», что решение Еврокомиссии — на самом деле вынужденная мера, поскольку с экономической точки зрения для многих европейских стран 2023 год закончился довольно печально.

«В начале 2024-го экономическую стабильность показывают только те страны, которые не участвовали в поддержке [Украины] — в частности, Венгрия с очень хорошими результатами, несмотря на всевозможные санкции против России. Поток дружбы все равно существует, и венгерско-российские отношения развиваются», — уточнил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин во время встречи в Будапеште, 2019 год. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / Global Look Press

Нескончаемое давление на стойкую Венгрию

Идею о пересмотре положений Венгрия впервые предложила в октябре 2023 года, но другие лидеры ЕС воспротивились этому шагу, поскольку он лишил бы Украину определенности в отношении финансовой поддержки, напомнили сотрудники американской газеты The Financial Times.

«Киев настаивает на том, чтобы средства ЕС поступили в Украину не позднее марта, чтобы избежать необходимости печатать деньги для финансирования расходов», — подчеркнули журналисты.

С тех пор для Орбана началась полоса препятствий вдобавок с массовым ополчением всех членов альянса. Начало 2024 года стало еще одним поводом для политических страхов и даже паники в объединенной Европе. Все дело в возможном лидерстве премьер-министра Венгрии в Евросовете.

Европейские чиновники метафорично «зажимают носы» при мысли о такой перспективе, сообщило издание EUobserver.

Различные силы уже разрабатывают стратегию противодействия Орбану и его председательству в Евросовете. Лидер этой оппозиции — финский правоцентристский евродепутат Петри Сарвамаа.

Речь шла о том, что из-за венгерского политика все представители альянса не могут принимать решения — процессуальный механизм ЕС «просто застрял».

Поэтому негативно настроенный к Орбану финн активно продвигает инициативу по лишению венгерского премьер-министра права голоса из-за его «постоянного и серьезного нарушения ценностей ЕС».

В середине декабря настроения в Европарламенте доходили до точки кипения: не желая мириться со строптивой позицией Будапешта, альянс начал грозить ему исключением из своих рядов.

Евродепутат от Финляндии Петри Сарвамаа призвал лишить Орбана права голоса в ЕС. Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Global Look Press Виктор Орбан во время выступления в парламенте. Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press Евродепутат от Финляндии Петри Сарвамаа призвал лишить Орбана права голоса в ЕС. Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Global Look Press Виктор Орбан во время выступления в парламенте. Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Правда, с первым предложением лишить Венгрию голоса и ограничить ее присутствие на переговорах выступило «жалкое маленькое государство Литва, а не какие-то серьезные участники Евросоюза», рассказал «360» политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Затем к «хранителям» европейских ценностей присоединилась и Финляндия.

Это простое сотрясение воздуха. Никто исключать или лишать права голоса Венгрию не будет. Такие потрясения в Европе попросту никому не нужны. Только прибалты могут предложить такую идею. Зря волноваться не надо. Дмитрий Солонников политтехнолог

Самонкин, в свою очередь, добавил, что Венгрия в этом спектакле противостояний играет роль маховика и думает о национальных интересах Европы. Тем не менее фраза «один в поле воин» здесь уже не срабатывает.

«Орбан сейчас может сильно закручивать гайки в самой Еврозоне, накладывать вето и показывать, что, несмотря на мощное натовское влияние в Европе и информационное давление, некоторые страны могут сопротивляться этой доктрине. Вслед за Венгрией на аналогичную стратегию смотрят другие оппозиционеры — в той же Германии или Франции, которые, может быть, даже восхищаются некой стойкости венгерского премьера», — подчеркнул политолог.

Собеседник «360» пояснил: в плане национального суверенитета венгерский лидер показывает собственные достижения, постоянно «играя на этой теме» и превосходя всех оппонентов.

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение ради красивой картинки

Несмотря на печальную экономическую ситуацию в европейском блоке, финансовая поддержка ВСУ вряд ли куда-то исчезнет. Наоборот, для Брюсселя в 2024 году обсуждение и поиск новых траншей, по мнению Самонкина, станет приоритетным вопросом на саммитах и встречах.

Деньги минимальным охватом будут брать уже не с налогоплательщиков, а с бизнеса, подключив альтернативные фонды, допустил политолог.

В любом случае союзу надо красиво преподавать отчетность и делать какую-то надежду, что европейская экономика еще не умерла. Уступки Венгрии в этом случае — обычный показ на публику, чтобы избежать бунта внутри самой Еврозоны. Юрий Самонкин политолог

По его мнению, если Брюссель в следующие несколько лет будет вести жесткую политику и полностью отказываться от своего технологического, экономического и военного суверенитета в сторону «поддержки авантюры Зеленского», это всколыхнет не только общество, но и самих политиков и экономистов.

При таком раскладе «феномен Орбана» перекинется на другие части Еврозоны, что посеет хаос по всему блоку, обратил внимание Самонкин. Венгрии сейчас будут идти на уступки, и она в этом случае выигрывает.

«Венгрия находится в более выгодной позиции и интересном положении, нежели Франция или Германия, чье правительство продвигает дальнейшую бессмысленную поддержку Украины. Для них этот конфликт — обычная экономическая статистика, за интересами которой стоят США. И плевать они хотели на численность потерь украинцев в боевых действиях», — заключил политолог.