Эксклюзив 11 сентября 2023, 15:55 «Чисто геополитика». Политолог объяснил, зачем Евросоюз хочет расширяться Политолог Рар: ЕС расширяется из геополитических соображений Unsplash

Читать 360tv в

Министры по делам Европы стран — участниц Евросоюза планируют обсудить вопрос расширения блока в конце октября. Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что ЕС должен дать последовательный сигнал государствам-кандидатам о вступлении. С чем это связано и нужно ли России обращать внимание, рассказал «360» политолог Александр Рар.

Далее — прямая речь.

Могу сослаться на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок: «Нужно принимать Украину и Молдавию в Европейский союз, чтобы убрать их из-под российского влияния». Это чисто геополитика.

Европейский союз раньше не сознавался, что он геополитически расширяется. Однако для меня еще более значимое заявление Киева о том, что нужно будет в декабре на большой встрече европейских лидеров обсудить правила о вступлении новых членов в ЕС.

Значит, все эти строжайшие критерии, которые другие страны Восточной Европы должны были в течение многих лет соблюдать, чтобы попасть в блок, выбросят в мусорный ящик.

Страны-участницы искусственно открывают дороги, чтобы включить Украину и Молдавию — а может, и кавказские страны — в состав ЕС. Они хотят создать такие условия, чтобы расшириться как можно скорее. ЕС считает, что это для Запада — дополнительная преграда против российской экспансии.

Думаю, пока расширяется Европейский союз, страны, которые туда войдут, и так работают с Брюсселем. С другой стороны, как мы видим последние годы, членство в ЕС — той же Германии, Австрии или Венгрии — не препятствует тесно работать с Россией, как это было в энергетической сфере. Они допускают и приглашают российских инвесторов к себе.

Freepik

Для России проблема — расширение военного блока НАТО. Она не хочет видеть на Украине или в Молдавии некую военную инфраструктуру. А увеличение членов в ЕС давит лишь психологически.

Там создают мягкую империю, но она не несет опасность. Возможно, сегодня Россия не будет выступать против этого.

Это [вступление в ЕС] — длительный процесс, даже если барьер уберут и будет некая искусственная дорожка для стран, чтобы быстрее туда вступить. Все-таки голосование индивидуальных стран за или против вступления другой страны никто запретить или убрать не сможет. Какие-то критерии нужно будет соблюдать.