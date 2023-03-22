22 марта 2023, 14:20
Настоящий шабаш. Зачем экстремисты и террористы восстали против УПЦ
Религиовед Невеев: власти Украины решили разобщить братские народы через гонения на УПЦ
Власти Украины усилили гонения против священнослужителей местной православной церкви — УПЦ. Религиовед Александр Невеев в беседе с «360» напомнил, что таким образом киевские власти пытаются разобщить два братских народа.
Далее — прямая речь.
Борьба с Украинской православной церковью происходит неслучайно. Эти действия носят экстремистский, а в ряде случаев и откровенно террористический характер.
Верующих пытаются запугать, к ним применяют насилие. Так хотят разобщить украинский и российский народы.
Это абсолютно искусственная ситуация. Верующие — часть одного народа. Как и Православная церковь, которая на самом деле едина.
Те силы, которые пришли к власти на Украине, пытаются это единство разрушить. Они переступают через все, что касается судьбы Украинской православной церкви.
В истории человечества было много примеров, когда православие пытались выжигать каленым железом. Однако нынешняя попытка, на мой взгляд, в итоге приведет к падению украинского режима через накопление критической массы народного недовольства.
Ведь чувства верующих интимны. Это святая для людей вещь, и посягательство на нее ничем хорошим, как правило, не заканчивается.
По сути Украина — как сателлит США — использует ту же самую модель. Задача властей этой восточноевропейской страны — расплодить всевозможные секты, культы, эзотерические оккультные учения магов, чародеев и экстрасенсов. Члены таких организаций становятся легко управляемыми и внушаемыми.
К примеру, их запросто можно заставить совершать какие-нибудь террористические акты на Крымском мосту или на других территориях, принадлежащих России.
В этом смысле происходящее сегодня на Украине напоминает шабаш и самую настоящую религиозную оргию. Ничего хорошего за собой, конечно, это не несет. Люди, которые раздувают пожар религиозной розни, не понимают, что искры от него вполне могут задеть их уютные дома.
Православие
Религия
Украина
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