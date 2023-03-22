Эксклюзив 22 марта 2023, 14:20 Настоящий шабаш. Зачем экстремисты и террористы восстали против УПЦ Религиовед Невеев: власти Украины решили разобщить братские народы через гонения на УПЦ Unsplash

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Власти Украины усилили гонения против священнослужителей местной православной церкви — УПЦ. Религиовед Александр Невеев в беседе с «360» напомнил, что таким образом киевские власти пытаются разобщить два братских народа.

Далее — прямая речь.

Борьба с Украинской православной церковью происходит неслучайно. Эти действия носят экстремистский, а в ряде случаев и откровенно террористический характер.

Верующих пытаются запугать, к ним применяют насилие. Так хотят разобщить украинский и российский народы.

Это абсолютно искусственная ситуация. Верующие — часть одного народа. Как и Православная церковь, которая на самом деле едина.

Те силы, которые пришли к власти на Украине, пытаются это единство разрушить. Они переступают через все, что касается судьбы Украинской православной церкви.

В истории человечества было много примеров, когда православие пытались выжигать каленым железом. Однако нынешняя попытка, на мой взгляд, в итоге приведет к падению украинского режима через накопление критической массы народного недовольства.

Ведь чувства верующих интимны. Это святая для людей вещь, и посягательство на нее ничем хорошим, как правило, не заканчивается.

По сути Украина — как сателлит США — использует ту же самую модель. Задача властей этой восточноевропейской страны — расплодить всевозможные секты, культы, эзотерические оккультные учения магов, чародеев и экстрасенсов. Члены таких организаций становятся легко управляемыми и внушаемыми.

К примеру, их запросто можно заставить совершать какие-нибудь террористические акты на Крымском мосту или на других территориях, принадлежащих России.

В этом смысле происходящее сегодня на Украине напоминает шабаш и самую настоящую религиозную оргию. Ничего хорошего за собой, конечно, это не несет. Люди, которые раздувают пожар религиозной розни, не понимают, что искры от него вполне могут задеть их уютные дома.