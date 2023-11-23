Мир 23 ноября 2023, 18:57 Хайпожор, спойлер или альтернативный кандидат? Зачем Арестович назвал себя русским Политолог Подлесный назвал действия Арестовича опасным сигналом для Зеленского Официальный сайт президента Украины

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Лихие времена часто становятся золотыми для лихих людей. На Украине именно такие персонажи — определение «авантюрист» будет для них даже, пожалуй, слишком вежливым — дорвались до власти и пытаются теперь либо удержаться в ней, либо влезть еще глубже. Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского, блогер Алексей Арестович — один из них. Зачем украинскому националисту потребовалось вдруг назвать себя русским — в материале «360».

Язык до Киева доведет?

Последние пару месяцев умелец переобуваться в воздухе и зарабатывать из этого же воздуха деньги Арестович сменил тактику: сначала из-за границы покаялся, что обманывал украинцев, обещая ВСУ скорую победу, потом заявил, что между Зеленским и Залужным существует откровенный конфликт. После вовсе признал, что с Россией надо мириться.

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Между всеми этими огненными высказывания агент Люся, как его порой называют, не забывал рекламировать свои инфокурсы о правильной жизни.

Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну и наконец, не далее как сегодня Арестович дошел до экстатической точки: объявил себя русским. Русским Украины.

«Поскольку наши чиновники перепись боятся проводить уже 22 года (две трети срока существования страны в виде независимого государства), то я желаю сообщить им автобиографический факт: я — русскоязычный украинец. Да что там: я просто-таки самый что ни на есть русский — Украины. Отныне прошу в своих заявлениях учитывать этот факт и формулировать их с соответствующей формулировкой: „У нас русскоязычных украинцев нет и нет такого меньшинства, за исключением гражданина Украины Алексея Арестовича“», — написал экс-советник офиса Зеленского.

Сделало он это на фоне интересной ситуации: Евросоюз мягко намекнул киевскому режиму, что с правами национальных меньшинств, в том числе со статусами других языков в Незалежной, все как-то далеко от демократии.

В Киеве почесали голову, подумали — лишили депутатского мандата одиозную националистку Ирину Фарион, которая требовала, чтобы солдаты ВСУ общались строго на украинском. На этом все.

В языковом и национальном вопросе украинские власти уперлись рогом — причем досталось не только русскому языку, но и венгерскому. В ответ на заявления вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, которая сказала, что Венгрия «громче всех кричит» о своем нацменьшинстве, Будапешт пообещал такую страну в Евросоюз не пускать.

Разыгранная карта

Украинский политик Владимир Олейник в разговор с «360» назвал Арестовича спойлером — фальшивым кандидатом на возможных президентских выборах.

«Надо же как-то одурачить избирателей Востока. Он может начать защищать русский язык, говорить о мире, о том, что востребовано. Но вот почему считаю, что он не победит: нужна команда или партия, а он одиночка. Нужны большие финансовые ресурсы. Нужны медийные ресурсы, а против него возбудили уголовное дело и объявили изменником. Как он будет проводить кампанию? С Европой?» — задался риторическими вопросами Олейник.

По словам политика, в грустной новейшей истории Украины таких временщиков было, наверное, даже слишком много. Например, Надежда Савченко.

Надежда Савченко в 2020 году /Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

«У нее такой рейтинг! Она далеко пойдет! И где она сейчас? Арестович — это пустышка. Электорат на Востоке Зеленский и правда потерял: он же защищал раньше язык, требовал, чтобы их оставили в покое, а в результате — взбесился мужик», — добавил Олейник.

Он допустил, что Украину ждет воплощение одного из прогнозов Владимира Жириновского — о том, что Зеленский станет последним президентом этой страны.

Незаменимых нет

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный согласился, что Алексея Арестовича нельзя считать самостоятельной фигурой. Скорее инструментом, который выполняет все, чего захочет работодатель.

«Когда ему платили деньги из казны Украины по распоряжению Зеленского, он действовал в интересах Зеленского и пиарил его и его команду. Когда обстановка поменялась и его кураторы решили, что его надо перенацелить на эпоху после Зеленского, Арестовича аккуратно вывели из игры, и он стал неким критиком режима Зеленского», — объяснил собеседник «360».

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подлесный заверил, что Арестович нужен для отвлечения на себя русскоязычного электората, который каким-то чудом еще может верить в украинские выборы. Таких «кандидатов» на Западе готовят сразу несколько.

Они дают понять Зеленскому, что он не такой незаменимый или великий. Что есть люди, которые дергают за ниточки. Эти люди в Вашингтоне напомнили об этом: в этот пул входят и Залужный, и Буданов, и, возможно, Порошенко — желающих много.

Сделать конфетку из националиста

Политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с «360» посоветовал меньше внимания уделять политическим играм Арестовича и напомнил о его природе.

«Это украинский националист, выступающий против России, враг России. Чем он нам интересен, кроме того, что он враг и должен быть отдан под суд в соответствии с тем трибуналом, который Россия проведет после победы на СВО? Кроме как к Судному дню, он нам не нужен», — заявил эксперт.

Солонников проанализировал действия Арестовича и пришел к выводу, что тот повторяет незавидную судьбу других таких же «лихих» людей в украинской властной структуре.

«Из-за рубежа за ним, как и за остальными украинскими политиками в медиапространстве, стоят медиатехнологи и политтехнологи США, грамотные специалисты. В Соединенных Штатах хорошие специалисты: посмотрите, как удачно они провели избирательную кампанию в Аргентине для Хавьера Милея. Так что из любой известной субстанции могут сделать конфетку», — заключил эксперт.

Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.