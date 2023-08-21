Эксклюзив 21 августа 2023, 13:52 Забудьте о независимости Украины. Она существует только для противоборства с Россией Блогер «Голос Мордора»: смысл существования Украины — борьба с Россией Freepik

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Никакой независимости Украины нет и не будет. Она как государство функционирует только для того, чтобы ее использовали против России. Главная черта киевского режима — ненависть к соседу. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360». Далее — его прямая речь.

Стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины» оказалось удивительно пророческим. Особенно вот эти строки:

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Пусть теперь в мазанке хором Гансы

с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,

а курицу из борща грызть в одиночку слаще?

Но и Иосиф Бродский до конца не понимал, что это такое — независимость Украины. А она, эта независимость, она вообще не об Украине. Она только об одном — о ненависти к России. Смысл существования независимой Украины не в том, чтобы делать свою страну лучше, строить ее и развивать. Не в том, чтобы улучшать жизнь своих граждан, растить и учить детей, ухаживать за стариками. Смысл только в противостоянии с Россией. На все то время, пока и существует образование под названием «независимая Украина».

Удобный инструмент

И теперь можно снова обратиться к тому четверостишию Иосифа Бродского. Оно является квинтэссенцией исторического опыта. Независимая Украина, в любом виде, даже квазигосударственном, всегда являлась удобным инструментом для всевозможных врагов России. Ее использовали турки, поляки, немцы и австрийцы. Сейчас ее используют американцы, опять же через своих прокси-«гансов» и «ляхов».

Украина — превосходный антироссийский инструмент. Он не нуждается ни в каком обслуживании, очень дешевый — практически бесплатный, а если сломается — да и черт с ним, не жалко. Использовать его можно до упора, до самого конца, до «последнего украинца», а потом просто выбросить, ни о чем не жалея.

В 1991 году Украина имела лучшие стартовые позиции в распадающемся Советском Союзе. «Верные коммунисты-ленинцы», которые стали хозяевами новой независимой страны, сорвали самый настоящий джекпот, заполучив страну с развитыми индустрией, наукой, образованием, сельским хозяйством. Можно было провести определенные реформы и со временем на самом деле стать одной из самых успешных стран Европы. Для этого было абсолютно все. Кроме одного.

Кроме того, о чем я писал выше: независимая Украина — не об успехе. Она только о ненависти. Всепожирающей ненависти к России. Кто-то может возразить, что не все жители Украины ненавидели Россию, и это будет абсолютной правдой. Но всеобщей ненависти и не нужно было. Зачем, если эта идеология и так правит государством?

Как ненависть к России стала определяющей чертой жителей Украины

И я не говорю о ненависти западенцев. Россию ненавидели украинские предатели-коммунисты, которые заполучили в свое распоряжение огромную страну. Россию ненавидели «красные директора», которые оказались практически собственниками огромных высокотехнологичных предприятий. Россию ненавидели украинские олигархи, которые, по сути, и жили исключительно за счет экономических связей с Россией.

«Пророссийский» президент Кучма (экс-президент Украины Леонид Кучма — прим. ред.) написал целый украинский «Майн кампф», подробно объясняющий, почему Украина должна стать анти-Россией.

Украинский народ оказался в заложниках у этих монстров. Огромная часть русских людей, с русскими фамилиями, порой даже происхождением из «большой России», говорящих на чистом русском языке, благодаря промыванию мозгов превратилась в новую нацию. И эта нация — не украинцы. Такой политической нации не появилось до сих. Зато появилась нация «антирусские».