Мир 22 февраля 2023, 18:28 «За все платит хозяин». Украина добралась до железной дороги в попытке стереть связь с Россией Политолог Журавлев: Украина перенесла нулевой километр в Киев, чтобы отделиться от РФ РИА «Новости»

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Украинская железнодорожная компания перенесла нулевой километр из Москвы, где он был последние 100 лет, в Киев. Такое решение стало первым шагом новой программы по «дерусификации и украинизации». На проект понадобится много денег, но киевский режим не переживает: на «независимость от проклятых москалей» они всегда найдут средства, даже если придется забрать из других сфер бюджета.

«Укрзализныця» объявила о начале программы «дерусификации и украинизации объектов железнодорожного транспорта».

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«Пора навсегда избавиться от советского и имперского прошлого, выбросить на свалку истории все, что нас связывает с Россией. <…> Пора полностью украинизировать железную дорогу», — заявлено на сайте программы.

Первым шагом стал перенос нулевого километра — теперь он находится не в Москве, где был последние 100 лет, а на главном вокзале столицы Украины Киев-Пассажирский.

«Начинаем с нуля. Ранее мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано „856/857 км“. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Кончаем с этим. Отныне нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале», — отметил председатель правления компании Александр Камышин.

На первой платформе Центрального вокзала украинской столицы уже установили символическую отметку.

Табличка «Нулевой километр» в Киеве / Соцсети

Программа «Железная украинизация» рассчитана на 2023-2025 годы. За это время планируют «фундаментально поменять железную дорогу Украины». Изменятся названия железных дорог, которые существовали еще в Советском Союзе, — например, Южная и Западная.

Программа затронет обозначения километража, сигнальные отметки и названия станций. Также исчезнут советские барельефы, которые напоминают о России или СССР. Перестанут дублировать надписи на вагонах на русском языке: раньше Украина должна была это делать в соответствии с соглашением стран СНГ, однако она из него вышла.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве, 2020 год / РИА «Новости»

«Мерилом работы считают усталость»

На сайте программы сказано, что изменения потребуют больших усилий, но эффект «того стоит».

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, программа стала еще одним символом того, что Украина отделяется от России и СНГ. Нулевой километр — точка отсчета, после его переноса расстояние от одного пункта до другого не поменяется: другой станет лишь формула, по которой его будут вычислять.

В результате Москву перестают рассматривать как основу своей транспортной сети. Это скорее политическая и психологическая, чем экономическая мера. Удивительно другое — почему они Брюссель нулевым километром не объявили. Дмитрий Журавлев

За счет новой программы поезда не прекратят опаздывать, а условия для пассажиров не станут комфортнее, подчеркнул в разговоре с «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Пассажиры поезда Москва — Киев, 2020 год / РИА «Новости»

«Это, конечно, гениальная идея. Опять же подтверждается, что у них мерилом работы считают усталость. Наверное, все вспотели, когда занимались этим грандиозным проектом», — сказал он.

Всем понятна бессмысленность этой затеи, уверен Дудчак.

«Перенесли — замечательно. Кому оно что дало? Ну, теперь есть повод поговорить о том, что они что-то там сделали. Почесали себе репу — дочесались до такого гениального события. Ну поздравляем. У них еще много таких идей», — заметил политолог.

Чужих денег не жалко

Авторы программы признаются, что на ее реализацию уйдет много денег. Однако ради такого Украине средств не жалко, добавил Дмитрий Журавлев.

Дорого, но во имя великой цели — «независимости от проклятых москалей» — ничто не дорого. Тем более можно под это денежку попросить. Дмитрий Журавлев.

Сейчас у украинцев и так «много дырок в карманах», но они продолжают тратить средства на подобные инициативы. Дудчак напомнил, что страна живет за счет внешних вливаний, которые перешли от стадии грантов и займов знакомых в разряд кредитов.

«Это в любом случае затраты, но поскольку за все платит хозяин, они могут себе позволить на это потратить. Наверняка какой-то грант выбили или кредит получили под это дело. По большому счету, они и бюджет могут попилить, почему бы и нет. Всегда можно объяснить политической целесообразностью», — подытожил собеседник «360».