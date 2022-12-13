Эксклюзив 13 декабря 2022, 18:53 💰 ЕС даст Зеленскому 18 миллиардов евро. За глупость расплатятся будущие поколения украинцев Публицист Новоселов: власти ЕС купили согласие Венгрии дать Украине 18 миллиардов евро Unsplash

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Правительство Венгрии 6 декабря заблокировало пакет помощи Украине в 18 миллиардов евро на 2023 год, принудив Еврокомиссию и другие страны ЕС искать альтернативные пути для отправки Киеву следующего денежного транша в январе. Как и ожидалось, решение нашли. Подробнее об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Власти ЕС купили согласие Венгрии, разморозив часть обещанных ей грантов, выплату которых ранее приостановили из-за слишком медленного реформирования антикоррупционного законодательства для соответствия регламентам ЕС.

Кстати, о коррупции. Сегодня Европарламент как раз проголосовал за смещение Евы Кайли с поста заместителя председателя. Ее обвинили во взяточничестве в связи с выбором Катара как места проведения чемпионата мира по футболу и арестовали. Но это все ерунда, европейцы и дальше будут учить весь мир, как бороться с коррупцией.

В любом случае Евросоюз принял решение дальше финансировать Украину. Однако в этом деле есть некоторые нюансы. Конечно, 18 миллиардов евро — очень много для одного человека и даже для большой группы людей, но для достаточно большой страны этого не хватит. Даже если Украина получит все эти деньги, даже если ее президент Владимир Зеленский со товарищи их не разворуют, даже если их используют максимально эффективно, они все равно покроют лишь треть дефицита государственного бюджета на 2023 год. Причем на восстановление не уйдет ни цента, речь просто о расходах.

Соединенные Штаты тоже предоставляют киевскому режиму финансовую помощь, но и она не безгранична. Опять-таки, если пакет Джо Байдена на 38 миллиардов долларов одобрят в конгрессе и сенате, если Украина получит все эти деньги, если чиновники абсолютно ничего не украдут, этой суммы может хватить, чтобы покрыть дефицит бюджета Украины в 2023 году… Конечно, если ничего не изменится к худшему, а это обязательно случится, если Киев не опомнится.

Но ничего этого не произойдет. Пакет Байдена ориентирован на военную помощь. США не интересует функционирование украинской экономики, их интересует нанесение максимально возможного ущерба России руками украинцев.

Кстати, этот «пакет помощи Украине» от Европы на самом деле не заслуживает такого названия. Это просто кредит на 35 лет, который Украине рано или поздно придется выплачивать, тем более если ей все-таки удастся влезть в ЕС. Это относится и ко всем прочим «пакетам помощи».

Брать деньги очень легко, а вот возвращать гораздо сложнее. Киевский режим сейчас живет в долг, причем живет на широкую ногу. Начиная с августа внешний долг Украины почти удвоился. В следующем году он может вырасти еще раза в четыре, после этого практически весь остающийся государственный доход будет идти на проценты.

«Понимающие» кредиторы Украины заморозили выплаты по долгу до декабря 2023 года, однако о том, чтобы списать его, речи не было. Так что за глупость и упрямство киевских властей расплатятся будущие поколения украинцев, в том числе те, которые еще даже не родились. Мечты заставить Россию выплачивать долги Украины останутся только мечтами, и это понимают уже все.

Зеленский продолжает просить у всего мира денег и оружия, но с каждым разом получает все меньше. Банки не дают кредиты людям, которые и так по уши в долгах и которым нечего оставить в залог. Театральные представления украинского президента, конечно, полезны для сбора пожертвований, но серьезные люди не дают больших денег за просто так.