Эксклюзив 08 декабря 2023, 13:04 Выстрелы антихриста. За что убили Джона Леннона Писатель Беседин: в убийстве Джона Леннона немало мистики imago stock & people / Global Look Press

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У нью-йоркского отеля «Дакота» 8 декабря 1980 года застрелили культового музыканта Джона Леннона — основателя и участника британской группы The Beatles. У убийцы, согласно выводам судебных психиатров, было психическое расстройство, однако в момент преступления он отдавал себе отчет в том, что делает. О том, как Леннон вошел в историю, приняв смерть, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Вдова Леннона Йоко Оно призвала всех не упоминать имя убийцы, совершившего пять выстрелов. Это на самом деле правильная инициатива, так что далее в тексте я буду писать исключительно так — убийца.

Мемориал Джону Леннону в Нью-Йорке / KFS /http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Истории, связанные с известными людьми, часто полны мистицизма. То же самое с произведениями искусства. Сколько легенд витает вокруг романа Булгакова «Мастер и Маргарита»? Или вокруг киноленты Кубрика «С широко закрытыми глазами»? В случае Леннона все сошлось воедино.

На следующий день — 9 декабря 1980 года — Джон и Йоко должны были отправиться в Сан-Франциско на демонстрацию рабочих азиатского происхождения, требующих равной оплаты труда.

В роковой же день, 8 декабря, Леннон ассистировал Оно в записи ее песни «Идя по тонкому льду». До этого они сфотографировались обнаженными — позднее этот снимок появится на обложке Rolling Stone и станет культовым.

Джон Леннон и Йоко Оно, 1968 год / imago stock & people / Global Look Press

На тонкий лед, о котором говорилось в песне, Джон Леннон ступил тогда, когда заявил, что Beatles стали популярнее Иисуса Христа. Один из американских писателей тут же отреагировал: «Вот только воскреснуть „Битлы“ никогда не смогут…» В этой фразе были и намек, и скрытая угроза. Мол, не стоит заигрывать с высшими силами. Опасно.

И, правда, в убийстве Леннона есть немало мистического. Достаточно сказать, что совершено оно возле здания, в котором снимался культовый фильм Романа Полански «Ребенок Розмари». Там, по сюжету, несчастная женщина рожает антихриста.

Сделав пять выстрелов в Джона, убийца продолжил читать свою любимую книгу «Над пропастью во ржи». Не убегал, не скрывался — просто стоял и читал.

Марк Дэвид Чепмен — американский преступник, убийца Джона Леннона, основателя и участника группы The Beatles / Викимедиа

Леннона же убийца, якобы слышавший послания в голове, обвинял в лицемерии и называл не иначе как «отцом лицемерия». Практически «князем лжи», не правда ли?

В этом акте убийства было немало зависти, но еще больше гордыни.

Словно злые силы гнали убийцу совершить почти ритуальный акт. Так, чтобы по итогу Джон Леннон принял мученическую смерть. И вошел в историю. Подписал пластинку Double Fantasy, а после получил пять пуль. Леннон пел о мире во всем мире, но встретил смерть.

В этом, действительно, было что-то библейское. Леннона нарекли мучеником, пророком, лик его, по сути, вставили в икону. Долгое время он остается не просто величайшим исполнителем, но и вестником нового мира. Того, что существует под песни Beatles, воспринимаемые как своего рода псалмы.

Imago stock & people / Global Look Press

Все так, вот только воскреснуть Джон Леннон так и не смог. Сравнение с Христом оказалось неполным. Потому что гордыня — обоюдоострое лезвие, всегда приносящий разочарование, боль и смерть.