Мир 04 января 2024, 00:55 Взрывы сорвали церемонию памяти генерала Сулеймани в Иране. Кто разжег пламя конфликта Власти Ирана заявили о роли США и Израиля в теракте в Кермане Ali Hashisho/Global Look Press

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Мощные взрывы остановили траурное шествие в районе кладбища иранского города Керман, где похоронили погибшего в 2020 году генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани. По последним данным властей Ирана, жертвами взрывов стали 95 человек, еще 188 получили ранения. Спецслужбы страны назвали случившееся терактом и пообещали наказать организаторов.

Взрывы около кладбища

Памятная церемония в день гибели генерала Сулеймани в Иране проходит каждый год. Собравшиеся проходят по одному и тому же маршруту к могиле военного. Поэтому у террористов было время и возможность подготовиться.

Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным агентства IRNA, первый взрыв прогремел в 700 метрах от места захоронения военного в 14:45. Второй раздался спустя 15 минут на расстоянии около километра и за пределами поста безопасности. Этим объясняется такое количество погибших и пострадавших.

По оценке опрошенных иранскими журналистами экспертов, первую бомбу заложили заранее, а вторую могли принести в последний день и подорвать в толпе, стоящей для прохождения через рамки. Часть пострадавших обеспечили даже не взрывы, а давка.

Источники журналистов заявили, что злоумышленники использовали для организации терактов два чемодана со взрывчаткой, которые управлялись дистанционно.

Жертвы и пострадавшие

Оперативные службы Ирана отреагировали на ситуацию мгновенно. Памятная церемония транслировалась в прямом эфире государственных телеканалов. Все медицинские центры и больницы провинции Кемран перевели на экстренный режим работы для приема раненых.

По данным Минздрава Ирана, количество погибших составило 95 человек, на не 103, как сообщали ранее. Ранения различной степени тяжести получили 188 участников шествия. Представитель Минздрава Ирана не исключил, что число погибших может вырасти. Несколько пострадавших оказались в очень тяжелом состоянии.

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Дополнительные койки для приема раненых развернули Иранский университет медицинских наук в Тегеране и госпиталь Шахид Башти в Тегеране. Представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что подразделения воздушной помощи готовы отправиться в Керман для перевозки раненых в столицу.

К эвакуации пострадавших подключились врачи Красного Полумесяца. Представитель организации Реза Фаллах в эфире национального телевидения призвал собравшихся около кладбища освободить дороги для проезда реанимобилей.

Реакция властей

Министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди назвал теракт результатом заговора, на который службы безопасности страны дадут жесткий и решительный ответ в самые короткие сроки. Он подчеркнул, что к вечеру ситуацию в провинции Керман стабилизировали. Места взрывов оцепили сотрудники силовых структур.

РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси выпустил официальное послание к нации, в котором осудил организаторов теракта. Он заявил, что преступники понесут самое жестокое наказание, как враги страны Ислама.

Глава республики поручил властям оказать всю помощь пострадавшим от взрыва, а силовикам принять меры для выявления исполнителей и организаторов теракта. Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, траурным днем для всей страны.

Кто стоит за терактом?

Глава спецподразделения «Кудс» Эсмаил Каани заявил, что Иран подвергся нападению террористической группировки, которую поддержали США и Израиль.

«Мы выражаем наши соболезнования жителям Кермана, которые подверглись нападению кровожадных людей, спонсируемых Америкой и сионистским режимом», — заявил он.

Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи не исключил, что за организацией взрывов стоят курдские террористы, которые преследуют своей целью дестабилизацию политической обстановки в стране.

«Они обернули свои черные сердца на месть верующим Ирана вместе со своими хозяевами, которые до сих пор питают глубокую ненависть к Касему Сулеймани. Они должны знать, что наш народ непобедим и никогда не откажется от своих святых идеалов», — заявил он.

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Вероятное участие боевиков «Исламского государства»* увидел в теракте в Иране профессор Тегеранского университета Хасан Ахмадиан. В комментарии телеканалу Al Jazeera он напомнил, что группировка уже доказывала, что готова пойти на любые жертвы среди мирного населения.

«Также нельзя исключать участие Израиля, который делает все, чтобы обострить отношения с Ираном и втянуть в конфликт США», — добавил профессор.

Об угрозе эскалации конфликта заявил политический аналитик Мирван Бишара. По его словам, 2024 год не принесет Ближнему Востоку ничего хорошего, а только обострит и без того тяжелую ситуацию.

«Накопилось слишком много факторов сдерживаемой раньше напряженности и число конфликтов увеличивается. От Красного моря до границы Ирана и Ирака, Йемена и Персидского залива — практически в любой точке региона может начаться новый серьезный конфликт, который перекинется на весь Ближний Восток», — отметил он.

РИА «Новости»

Все заявления о поиске виновных в теракте на территории Ирана не имею под собой никаких оснований. С таким заявлением выступил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Соединенные Штаты не были ни в коей мере причастны и любые предположения об обратном просто смешны, а во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому причастен Израиль», — привело слова Миллера РИА «Новости».

Заявление дипломата подтвердил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что не располагает информацией о том, кто стоял за организацией взрывов.

Кто такой Касем Сулеймани?

Генерал Касем Сулеймани возглавлял специальное подразделение «Кудс», которое занимается проведение секретных операций за границей. Его подразделение принимало непосредственное участие в сирийском конфликте на стороне правительственных сил Башара Асада, а также поддерживало группировки шиитов, противостоящих «Исламскому государству»* в Ираке.

На посту руководителя «Кудс» Сулеймани находился с 1998 года. За свои успешные операции он получил огромную известность в Иране. Его называли самым важным военным начальником страны. Память о нем жива до сих пор.

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Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США по аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил, что лично отдал приказ для ликвидации иранского генерала. Американские спецслужбы считали, что Сулеймани стоял за атакой на военную базу США в Ираке, а также на посольство в Багдаде. Кроме того «Кудс» обвиняли в поддержке оружием, деньгами и обучением групп, которых США считали террористами.

В официальном заявлении Пентагона говорилось, что Сулеймани ответственен за гибель нескольких тысяч американских солдат, входящих в силы коалиции в Сирии.

Убийство генерала Сулеймани окончательно поставило точку об участии Ирана в ядерной сделке, которую участники планировали реанимировать без участия США.

О необычайной популярности генерала также свидетельствует то, что на его похороны в Кермане пришло более миллиона иранцев. Траурное шествие переросло в массовую давку, в которой погибли 32 человека, а 190 получили травмы.

*«Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация.