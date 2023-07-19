Эксклюзив 19 июля 2023, 16:25 Пилотов ВСУ готовят к осени. США взяли курс на завершение подогрева конфликта Обозреватель Иван Бер: США хотели бы перестать подогревать конфликт на Украине к осени Телеканал «360»

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Бизнесмены поддерживают проекты до тех пор, пока они выгодны. То же самое сегодня можно сказать и об отношениях Украины с Западом: события года доказывают, что планы «партнеров» срываются и проект «Украина» не оправдывает себя. Почему США больше не хотят подогревать конфликт, объяснил обозреватель Иван Бер в материале для «360».

Далее — его прямая речь.

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США будто знали, что атаки ВСУ закончатся растущими площадями украинских кладбищ. Министр обороны Украины Резников долго ездил в Европу и выпрашивал самолеты F-16 — ВСУ не получили ни одного. Взамен — обещания тренировать пилотов, «к осени будут готовы» и прочее. Но к осени они уже будут не нужны.

Проект оборонного бюджета США

Республиканка Марджори Тейлор Грин на слушаниях в конгрессе зачитала поправки, которые требует внести в проект оборонного бюджета на следующий год. Главное в них — полное прекращение финансирования Украины, а еще выход США из блока НАТО.

Поддерживает ее мнение и один из кандидатов в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Он много раз заявлял, что американцам врут про потери молодых украинцев, в том числе о том, что ее — цитирую — «превратили в скотобойню».

И настроения американцев за последние полтора года находят отклик на эти призывы. Впереди выборы, и граждане Америки неохотно поддержат кандидата, который смывает горы денег в унитаз.

Pxhere

Если посмотреть на помощь ВСУ сегодня, когда боевикам вместо необходимой техники всучили запрещенные конвенцией кассетные боеприпасы, это говорит о том, что Западу нечем помочь. Даже великая Америка, получается, исчерпала свои ресурсы.

В парламенте, сенате, конгрессе США понимают, что западная блокада и агрессия против РФ не сломили ее. Войной правят не танки и самолеты, а людской ресурс. Все, как и в прежние времена. А боеспособный человеческий ресурс ВСУ подходит к концу.

Поставки от «партнеров»

Вспомните, сколько западные страны передали за полтора года оружия для ВСУ? Ни к чему особо это не привело, лишь помогло продержаться на плаву какое-то время.

Не припомню ни одного города, который ВСУ взяли при помощи своего оружия в период СВО. Херсон? Нет, в него они не вошли с боями. Более того, умирали сотнями на подступах, пока не был отдан приказ отходить российским войскам из-за разрушенного моста и трудностей снабжения в этой связи. А ВСУ так и не перешли Днепр.

Считаю, что в Минобороны США знали, что ВСУ не хватит сил на победу: просто тянули время в ожидании счастливого случая и в надежде на то, что РФ прогнется. Не вышло. Теперь в Белом доме будут думать, как бы менее позорно для себя и всего блока НАТО завершить этот коммерческий проект.

Ministry of Defense of Ukraine

Если по требованию Грин запретить финансирование Украины сейчас, то будет выглядеть, как будто США, да и весь альянс, не сдюжили с одной Россией. Поэтому в конгрессе не поддерживают здравый смысл некоторых республиканцев.

Большинством голосов отклоняют поправки в надежде выгадать для США более удобный момент для выхода из военного конфликта.

Почему пилотов ВСУ обещают подготовить к осени или чуть раньше?

США, вероятно, собираются завершать подогрев конфликта. Он затянулся, Запад от него устал, ни при каких обстоятельствах продвижения у ВСУ уже не будет. Отвоюют село — потеряют два.

К осени этого года Америка хотела бы все свернуть. Сейчас хочет воевать до последнего Киев. От того и все эти насильственные мобилизации на городских улицах украинского государства. Пока есть конфликт, у киевской власти есть деньги, а главное — жизнь.

Викимедиа

Что касаемо осени, договориться о мире на условиях Запада не выйдет. Россия доведет начатое до конца. Средств, вооружения и боеприпасов у ВС РФ для этого достаточно.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.