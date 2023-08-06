Мир 06 августа 2023, 12:45 Выстроенная Россией сеть минных полей замедлила контрнаступление ВСУ WP: сеть минных полей России сократила число диверсий и замедлило контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Действующие в Запорожской области боевики украинского спецназа заявили о серьезном укреплении российской обороны не только на линии соприкосновения, но и в тылу новых регионов. Выстроенная сеть минных полей заставила ВСУ отказаться от скрытого продвижения, а средства радиоэлектронной борьбы сократили число диверсий и разведок при помощи беспилотников. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам опрошенных журналистами боевиков, в прошлом году они могли тайно проникнуть на подконтрольную России часть Запорожской области для подрыва военных объектов. Сейчас, отметили украинские бойцы, сделать это непросто.

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Украинский спецназ вынужденно отказался от скрытой тактики и проникновения. Вместо этого теперь он проводит тыловую разведку при помощи беспилотников. Но не все из дронов возвращаются с информацией. Подавленные средствами радиоэлектронной борьбы, они падают на землю.

«В чем проблема с походом в тыл? Тотальное минирование. Почти невозможно пойти куда-то тайно, нужно использовать оборудование для разминирование. Это означает, что вас уже раскрыли», — заявил один из бойцов.

Серьезная подготовка и собранность российской армии привела к росту проблем для украинского спецназа. Попытка малейшего продвижения приводит к серьезным потерям из-за заложенных мин.

Все продвижение ВСУ теперь занимает намного больше времени. С начала июня в районе города Орехов они продвинулись чуть более чем на три километра. Но даже это расстояние не обошлось без потерь.

Командующий группой рассказал, что накануне группа бойцов приблизилась к заброшенной линии российских траншей. Но когда они спустились вниз для прохода, то наткнулись на мины. На месте погибли пять человек, а остальные попали под огонь российских военных, которые поджидали, пока ВСУ попадут в ловушку.

Для расчистки территорий ВСУ используют артиллерию, после которой идут штурмовые отряды. Но если группа сталкивается с сопротивлением, то отступает назад и уступает место артиллеристам. Все происходит очень медленно.

Еще одной серьезной проблемой стала российская система радиоэлектронной борьбы, подавляющая спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров. Фактически она ослепила операторов беспилотников, лишенных GPS и сталкивающихся с помехами в трансляции. Кроме того, эта система может сбить с курса выпущенную ракету HIMARS.