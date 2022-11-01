Киев может остаться без финансирования США | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 15:37 Украина вышла на «высший» уровень экономики — попрошайничество Политик Олейник: план демократов провалился, появился «план Б» — республиканцев Владимир Зеленский / Офис президента Украины

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Киев может остаться без финансирования от Вашингтона в случае победы республиканцев на выборах в конгресс. Украинская сторона уже обеспокоена этим, заявил лоббист Дэниел Вайдич. По его словам, в военной поддержке от США киевский режим не сомневается, а вот денежный вопрос вызывает сомнения. Украинский политик и управленец Владимир Олейник рассказал «360», как поведут себя республиканцы по отношению к Киеву.

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Далее — прямая речь.

Провальный план демократов

Провалился план демократов. Они ставили своей целью ослабить Россию путем санкций, конфликта на Украине, чтобы внутри России начался бунт и смена власти, возможно. Видят, что это не происходит.

Они готовы поставлять оружие и воевать на территории Украины. Но не готовы, чтобы эта война была на территории США — это ядерная война. Это тот потолок, который они не могут перейти, потому что тогда это удар по самим Штатам.

План провалился. Вступает «план Б» — это республиканцы, план переговоров и мир. На каких условиях — уже отдельный момент. Но они обдумываются. Они (республиканцы — прим. ред.) не могут теперь отойти от этой [антироссийской] риторики, но республиканцы понимают, что это может в итоге работать против них, если, не дай бог, будет ядерная война.

Республиканцы продолжат финансирование

Они будут продолжать финансирование, но перед этим обязательно проверят, куда пошли деньги. И контроль за оружием [будет]. Уже прошла информация, что его перепродают неким террористам и так далее. А коррупционная составляющая? А нет ли там Хантера Байдена и других людей, которые получали откаты?

Понятно, что это будет. Что сейчас происходит? Для украинского режима, который, по сути, объявил Украину полигоном для испытаний оружия США, <…> очень важно, чтобы эти поставки были регулярными и [шли] по нарастающей, потому что не хватает ни оружия, ни денег.

Приблизительно ситуация как с наркоманом. Когда запаса нет. <…> Типичный наркоман — это постоянное увеличение дозы. Иначе начнется ломка.

Высший уровень экономики по-украински

Сегодня Украина вышла на высший уровень экономики, о котором шутя говорил Зеленский, еще будучи артистом и клоуном. Высший уровень экономики — это попрошайничество. И все покатилось.

Время разбрасывать камни, время — собирать. Никогда не было в США такой ситуации.

Скорее всего, все попытки внешней политики были провальными, начиная от вопроса Афганистана, как и санкции, и объединение всего мира против России, и Украина — реальный провал. Нужно переходить к внутренним проблемам — займитесь своими американскими вопросами.

Заметьте, американцы дают то оружие, которое применимо в пределах территории Украины. Но они боятся, потому что ударить уже могут не по территории Украины, она неинтересна, а по центрам принятия решений. Все знают, где эти центры. Нет сомнений. Все будет меняться. В Европе тоже все будет меняться — не только политика, а сам политический ландшафт.