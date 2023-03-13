Мир 13 марта 2023, 21:49 Тысячи европейцев вышли на улицы. Им надоело помогать Украине в ущерб себе Жители Германии, Польши и Чехии вышли на митинги против военной помощи Украине РИА «Новости»

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За последние выходные массовые митинги прошли по всему миру. Тысячи человек в Болгарии требовали прекратить поддержку украинского конфликта, а протестующие в Швейцарии призвали правительство вернуться к соблюдению нейтралитета и отменить все санкции против России. Отдельное недовольство у людей вызвал рост цен — такие протесты прошли в Молдавии и Чехии. «360» рассказал, чем возмущены жители этих и других стран.

Болгария, Польша и Германия против вооружения Украины

Жители Болгарии 12 марта марта устроили массовую акцию протеста. В Софии, Пловдиве, Варне, Русе, Стара-Загора, Силистре, Казанлыке, Шумене и Тырговиште прошли масштабные шествия — в них приняли участие более 10 тысяч человек.

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Люди требовали, чтобы в стране закрыли все военные базы НАТО, а также призывали правительство в будущем выйти из альянса, сообщил ТАСС. Кроме того, они выступали за нейтралитет страны и настаивали, чтобы Болгарию не вовлекали в конфликт на Украине, а поставки оружия государство прекратило.

Митингующие в очередной раз напомнили, что военная помощь ВСУ не приводит ни к чему хорошему: она влечет за собой только гибель людей, а не несет мир. Кроме того, недовольные отношением правительства к ситуации жители настаивали, чтобы политики действительно пытались регулировать конфликт, а не ограничивались разговорами.

Против поставок оружия на Украину выступили и немцы. Сотни жителей Баварии вышли на митинг в городе Ашаффенбург. В руках они несли плакаты «Я в мире с Россией и Украиной», «Больше смертей, больше оружия не приведут к миру» и «Оружие мира не приносит».

В Польши люди также вышли на акции против помощи Киеву. Жители города Быдгощ призвали премьер-министра Матеуша Моравецкого не втягивать страну в конфликт на Украине, а также потребовали сохранить независимость и государственность. Отдельно протестующие осудили идеологию украинского национализма и бандеровщины.

Швейцария против санкций, но за нейтралитет

Около трех тысяч человек 11 марта собрались перед зданием парламента и правительства Швейцарии в Берне. Они потребовали у властей соблюдать неукоснительный нейтралитет, а также раскритиковали роль страны в конфликте на Украине. Кроме того, жители потребовали, чтобы правительство отменило антироссийские санкции.

Испания поддержала Россию

В Испании 11 марта на улицы города Бильбао вышли более двух тысяч человек с флагами России, Луганской и Донецкой народных республик. Их повесили на здание мэрии Бильбао.

«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — рассказал РИА «Новости» представитель баскской платформы «Нет НАТО».

Протестующие выступали против военной помощи Украине и стратегии Североатлантического альянса. Также они призвали перераспределить военные бюджеты стран Европы, которые продолжают расти, на социальные расходы и поддержку населения из-за повышения цен.

Латвия захотела сохранить Пушкина

В Риге на Ратушную площадь вышли десятки жителей, которые выступили против сноса памятнику российскому поэту Александру Пушкину.

Митинг организовал актив партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), в нем приняли участие представители партии «Согласие», Пушкинского общества и других организаций.

«Рижская дума заигралась в своей борьбе с памятниками. Пора остановить это бессмысленное варварство!» — подчеркнули на сайте РСЛ.

Прага и Молдавия против роста цен

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» 12 марта вышли на митинг против роста цен и тарифов на отопление и электричество. Протестная акция состоялась в рамках «Движения для народа»: с середины февраля жители требуют, чтобы власти оплатили зимние счета за отопление и электричество, а также призывают правительство страны уйти в отставку. С собой жители принесли плакаты «Счета вогнали нас в долги!», «Долой режим Санду!», «Долой диктатуру!», «Санду, оплати наши счета».

По данным РИА «Новости», в Кишинев на акцию протеста прибыли жители из всех регионов Молдавии, но добраться туда смогли не все — многих остановили полицейские на подъездах к городу.

Соцсети

Против роста цен выступили и жители Чехии. Тысячи человек собрались в центре Праги 11 марта под лозунгом «Чехия против нищеты». Протестующие резко раскритиковали правительство страны, потребовали остановить инфляцию и продолжающийся рост цен.

Также они призвали закончить конфликт на Украине. После митинга несколько сотен участников направились к зданию Национального музея и попытались попасть внутрь, чтобы снять флаг Украины.

В результате на место прибыл спецназ, начались столкновения между демонстрантами и силовиками. Два полицейских получили ранения, 18 протестующих задержали.