Эксклюзив 22 ноября 2022, 12:25 Выпады Эрдогана в адрес России замаскировали желание Турции не ссориться с США Аналитик Колчин: критика Эрдогана в адрес России стали частью агрессивной политики Турции РИА «Новости»

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Обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес России о бездействии в отводе курдских вооруженных формирований от северных границ Ирака и Сирии — это очередная попытка турецкого лидера стать главным лицом Ближнего Востока. Подобная риторика поссорит его с другими крупными игроками, среди которых не только Россия, но также США и Израиль. Об этом заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Заявление Эрдогана по поводу курдского вопроса и обвинение России в несоблюдении договоренностей по борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке демонстрирует двойственность внешнеполитического курса Турции.

В вопросах зерновой сделки по Украине и увеличения взаимного товарооборота Анкара готова к сотрудничеству, но в теме, связанной с курдским вопросом и расширением влияния Турции в регионе, Эрдоган действует очень агрессивно. Он не обращает внимания на другие силы, представленные в регионе.

Многогранный вопрос

Курдский вопрос гораздо более сложен и многогранен. США много лет поддерживали курдские движения в борьбе против «Исламского государства»*. Но при этом свои обвинения Эрдоган адресовал именно России, по всей видимости, чтобы лишний раз не дестабилизировать ситуацию в НАТО, где интересы Турции и США уже не раз сталкивались.

Заявление Эрдогана также рассчитано на внутренний электорат. Не стоит забывать про турецкие националистические организации, с которыми часто сотрудничает правительство республики. Они настроены весьма враждебно по отношению к Россию и другим акторам, как в регионе Кавказа, так и Ближнего Востока.

Эрдоган твердо намерен решить курдский вопрос, который является болезненным для турецкого общества на протяжении десятилетий. Для этого он использует любые милитаристские и агрессивные меры, которые ему доступны.

Спекуляция темой

Турецкая армия фактически проводит истребление курдских политических организаций на севере Сирии и Ирака, а руководство страны прилагает все усилия, чтобы представить курдов как террористов и экстремистов. Но в большей степени это является махинациями и спекуляциями, которые продвигаются через СМИ.

Подобные агрессивные меры и игнорирование других интересов и мнений в регионе может гораздо усложнить отношение Турции не только с Россией, но и с США, Израилем и другими странами Ближневосточного региона.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.