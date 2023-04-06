Эксклюзив 06 апреля 2023, 21:07 Выборы под ширмой демократии. Альтернативные партии на Украине не пустят в Раду Политолог Гуреев назвал выборы на Украине «удобным пиар-ходом по очернению России» Freepik.com

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На Украине началась избирательная кампания, в ноябре граждане страны будут выбирать депутатов Верховной рады. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», из кого придется выбирать украинцам и допустят ли альтернативные партии до участия в выборах.

Иллюзия выборов

Эксперт напомнил, что на Украине на законодательном уровне запрещены политические объединения, кроме действующей партии «Слуга народа».

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«[Президент Украины] Владимир Зеленский за недолгое свое президентство успел хорошо зачистить политическое поле страны, и СВО ему в этом очень серьезно помогла», — отметил политолог.

Западные политики с одобрением смотрели на политическую трансформацию страны и не возражали. При этом украинцам и европейцам насаждали тезисы о «демократичной» Украине. А для подтверждения этого утверждения необходимо провести выборы.

«Эти выборы состоятся, эти выборы будут реализованы. Однако партия Зеленского и сам Владимир Зеленский будут делать все возможное, чтобы эти выборы были максимально условными, но под ширмой демократии», — пояснил Гуреев.

Комиссии «нарисуют» нужные итоги

Политолог предположил, что в ближайшее время в стране восстанут из праха партии, которые исповедуют тот же курс, что и правительственная «Слуга народа». Эти политические структуры будут создавать видимость альтернативы, они наберут минимальное количество голосов, основная масса избирателей проголосует за партию президента.

«Сама структура выборов будет происходить таким образом, чтобы альтернативные кандидаты даже близко не подошли к Верховной раде», — уверен собеседник издания.

Будет ряд вбросов, либо сами избирательные комиссии будут рисовать нужное количество голосов, заявил политолог.

«Это будет очень удобным и эффективным пиар-ходом по очернению России и по обелению Украины. Мы отлично понимаем, что никакой демократии на Украине нет и даже в теории быть не может», — подчеркнул Гуреев.

Запад тут же сочинит кучу сказок о демократии на территории Украины и призовет и дальше поддерживать страну ради защиты этой самой демократии, предположил собеседник «360».