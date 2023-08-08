Эксклюзив 08 августа 2023, 19:01 Выборы на Украине через семь месяцев. Чего стоит ожидать? Обозреватель «360» Бер: место Зеленского могут занять Кличко, Залужный или Буданов

Читать 360tv в

В конце марта 2024 года украинцы примут решение, кто дальше поведет их страну к процветанию, богатству и непобедимости. У действующего лидера Владимира Зеленского это пока получается не очень, но и кандидатов не слишком много вокруг. О том, кто может занять кресло украинского президента, размышлял обозреватель «360» Иван Бер.

Виталий Кличко

В этом году он активно критикует действующую власть, чувствуя за собой поддержку ряда западных стран. Но это потому, что он сам проживал в Германии в нулевые, учился там и тренировался. Причем мэр Киева открыто говорит, кто стоит за тем или иным выпадом против него — то есть открыто выступает против Офиса президента Украины.

Реклама

В июле в интервью на украинском канале он заявил, что будет баллотироваться в президенты, если понадобится его опыт и знания. А потом добавил, что после таких его заявлений у него начинают проводить обыски, намекая на президента Зеленского.

Петр Порошенко

Этот вариант у Запада на крайний случай. Порошенко уже показал себя народу как не самый лучший вариант, а потому шило на мыло менять, наверное, не захотят.

Арсений Яценюк

Тот самый, что был председателем Верховной рады, вряд ли захочет участвовать в этом мероприятии. Он свое уже взял, и красиво растворился в США.

Жители СНГ, обосновавшиеся в свое время на Брайтон-Бич, а после переехавшие в более престижные районы, рассказывают, что Яценюк живет в Нью-Йорке, из Украины приехал с несколькими миллиардами долларов, и покидать США не планирует.

Валерий Залужный и Кирилл Буданов

Есть еще Залужный и Буданов — вот эти могут конкуренцию составить, если получится. Армии сейчас в украинском государстве доверяют больше всего.