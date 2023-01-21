Мир 21 января 2023, 19:51 Выбираем мир и нейтралитет. Жители Европы потребовали у властей не отправлять оружие на Украину Митинги прошли в странах Европы против поставок оружия на Украину и русофобии РИА «Новости»

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В нескольких странах Европы прошли митинги. Недовольные политикой властей массово вышли на улицы, протестуя из-за отправки нового вооружения на Украину. Люди потребовали соблюдения нейтралитета, мира и отмены русофобии.

Польша

В Варшаве началась демонстрация против втягивания Польши в боевые действия на Украине. Несколько сотен человек несли польские флаги и плакаты с лозунгами «Кто хочет польской крови, пошел вон!» и «Польша выбирает мир!». Надписи на некоторых баннерах сделали на русском языке, сообщило РИА «Новости».

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Организаторы акции отметили, что «польскоязычные политики и средства массовой информации стучатся в головы и сердца поляков с провоенной пропагандой». По их мнению, тех, кто втягивает поляков к участию в конфликте на Украине, нужно привлечь к ответственности. Демонстранты призвали власти страны к миру в Польше.

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Президент Болгарии Румен Радев, в свою очередь, заявил, что Варшава не должна поставлять оружие на Украину.

«Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков», — сказал он интервью Darik Radio, отметив, что это эскалация «на истощение не только Украины, но и Европы».

Радев сравнил поставки военной помощи киевскому режиму с «погашением огня бензином». К тому же, если противостояние завершится полным крахом одной из сторон, это подтолкнет мир к глобальному конфликту.

Австрия

Митинг в поддержку снятия санкций с России состоялся в субботу в Вене. Участники демонстрации также выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранение нейтралитета Австрии. В акции участвовали несколько сотен человек, сообщил портал Oopstop.

Участники протестов несли в руках плакаты с надписями: «Снизить цены на свет и газ», «Верните миллиардные сверхдоходы нам», «За нейтралитет». Некоторые из них взяли с собой флаги Австрии и России.

РИА «Новости»

«Не Владимир Путин не хочет продавать нам газ и сырье, а ЕС посредством санкций и эмбарго запретил это. При этом в ЕС постоянно говорят о „священной корове“ — праве на свободную торговлю. Но это право, видимо, касается, только торговых отношений с США и их союзниками», — отметили организаторы акции.

Многие выступившие на митинге напомнили, что под санкции Соединенных Штатов подпали не только Россия, но и другие страны. Все это провоцирует рост инфляции и подорожание жизни. По словам демонстрантов, Австрию вынуждают вместо дешевого трубопроводного газа из России покупать в три раза дороже СПГ из США. Последний еще более вреден для экологии.

Германия

В Берлине в минувшую пятницу, 20 января, прошла акция протеста против поставок Украине тяжелого вооружения и проведения на американской базе Рамштайн в Германии встречи министров обороны стран Запада, сообщало РИА «Новости».

Протестующие вышли на улицы немецкой столицы с баннерами и флагами с надписями Stop Ramstein, «Это война США против Германии», «Добиваться мира без оружия», «Американцы, вон!», «Нет танкам для Украины».

Участники акции призвали власти страны вместо поставок танков и тяжелого вооружения в зону конфликта способствовать скорейшим переговорам с Россией и дипломатическому решению украинского конфликта.

Встреча министров обороны около 50 стран состоялась на американской авиабазе Рамштайн, где обсуждали дальнейшую помощь киевскому режиму. Президент Украины Владимир Зеленский просил предоставить ВСУ танки, артиллерию и системы ПВО.

Страны НАТО не смогли убедить Германию согласиться на передачу Украине тяжелых танков Leopard.