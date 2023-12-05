05 декабря 2023, 16:26
«Это не секрет». Где Израиль собирается открывать второй фронт против всех несогласных?
Политолог Багдасаров: в погоне за ХАМАС Израиль может напасть на Ливан
Руководители ХАМАС могут скрываться на территории Египта, куда они попали через сеть подземных туннелей. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус. Неужели Израиль хочет превратить операцию по уничтожению сектора Газа в войну Судного дня 2.0? Не сгубят ли такими темпами амбиции израильскую армию, и так лишившуюся своего разрекламированного статуса после нападения ХАМАС?
Далее — прямая речь собеседников «360».
«Это вам не ХАМАС». Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров — о следующем возможном противнике Израиля
Между Израилем и нынешним руководством Египта есть точки соприкосновения. Я напомню, что в свое время в результате так называемой арабской весны к власти в Египте пришли «Братья-мусульмане»*, а ХАМАС — это похожая организация.
Но в Египте тогда партию сверг фельдмаршал Ас-Сиси, его нынешнее руководство занимает жесткую антихамасовскую позицию. Поэтому я сомневаюсь, что лидеры ХАМАС могли уйти по туннелям куда-то в Египет.
Другое дело, что израильтяне не могут похвастаться ни взятием в плен, ни уничтожением руководства ХАМАС, их первых лиц. Например, 7 ноября министр обороны Израиля заявлял, что силы ЦАХАЛ окружили бункер с руководством ХАМАС внутри, в секторе Газа, что там находится Яхья Синвар. Но до сих пор результатов нет.
Поэтому Израиль перебросил мяч египтянам, а те в шоке. Но я очень сомневаюсь, что лидеры ЗАМАС ушли туда, это невозможно. Туннели в Египет, может, и есть, но уйти туда и раствориться в стране, которую контролируют местные спецслужбы, где каждый второй — агент Мухабарат, невозможно.
Египет точно не атакуют. А вот на Ливан Израиль может и напасть.
В Бейруте находится внешнее руководство ХАМАС, в частности руководитель силами на Западном берегу Иордана Салех аль-Арури. Он там официально, периодически там бывает все руководство ХАМАС, «Исламского джихада»*, это не секрет.
Нападение на Ливан может и случиться, но тогда это будет большая война между ливанской «Хезболлой» и израильской армией. А «Хезболла» — это вам не ХАМАС, а структура намного мощнее.
«Сунутся — будут уничтожены». Востоковед Станислав Тарасов — о шансах ЦАХАЛ
Отношения Египта и Израиля очень благоприятные, они имеют устойчивые военно-политические и торгово-экономические связи, в условиях войны Израиля с ХАМАС Египет часто протягивает руку помощи, не только палестинцам в Газе, но и Израилю.
Египет стал стороной, которой конфликтующие доверяют и используют ее в качестве посредника в процессе обмена заложниками. Хотя этот процесс и срывается, египтяне продолжают оказывать серьезное воздействие на развитие событий. И это подчеркивают даже американцы, которые отдают должное президенту Сиси, всем усилиям, которые он направляет в формате взаимоотношений с арабскими странами на урегулирование сложнейших проблем.
Нападение Израиля на Египет маловероятно. Дело в том, что ЦАХАЛ выдохся. Многомесячные бои показали, что потенциал израильской армии сильно преувеличивался и местными экспертами, и внешними аналитиками.
ХАМАС оказывает достойное сопротивление, его военный потенциал не исчерпан. Просто характер и меры ведения войны меняются.
ХАМАС уходит в подполье, в туннели до 100 метров глубиной. Если ЦАХАЛ сунется вниз, то солдаты будут там уничтожены. А установить контроль над регионом, где проживало около двух миллионов человек, во враждебной среде, будет очень и очень сложно.
Израиль пока проигрывает партию. И другого выхода из этой ситуации, кроме как большой форум, международная, авторитетная, представительная конференция, где решили бы эти проблемы и реализовали для двух государств резолюции ООН, видимо, не ожидается.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Конфликт Израиля и Палестины
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