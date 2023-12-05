Политолог Багдасаров: в погоне за ХАМАС Израиль может напасть на Ливан

«Это вам не ХАМАС». Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров — о следующем возможном противнике Израиля

Руководители ХАМАС могут скрываться на территории Египта, куда они попали через сеть подземных туннелей. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус. Неужели Израиль хочет превратить операцию по уничтожению сектора Газа в войну Судного дня 2.0? Не сгубят ли такими темпами амбиции израильскую армию, и так лишившуюся своего разрекламированного статуса после нападения ХАМАС?

Далее — прямая речь собеседников «360».

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«Это вам не ХАМАС». Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров — о следующем возможном противнике Израиля

Между Израилем и нынешним руководством Египта есть точки соприкосновения. Я напомню, что в свое время в результате так называемой арабской весны к власти в Египте пришли «Братья-мусульмане»*, а ХАМАС — это похожая организация.

Но в Египте тогда партию сверг фельдмаршал Ас-Сиси, его нынешнее руководство занимает жесткую антихамасовскую позицию. Поэтому я сомневаюсь, что лидеры ХАМАС могли уйти по туннелям куда-то в Египет.

Другое дело, что израильтяне не могут похвастаться ни взятием в плен, ни уничтожением руководства ХАМАС, их первых лиц. Например, 7 ноября министр обороны Израиля заявлял, что силы ЦАХАЛ окружили бункер с руководством ХАМАС внутри, в секторе Газа, что там находится Яхья Синвар. Но до сих пор результатов нет.

Поэтому Израиль перебросил мяч египтянам, а те в шоке. Но я очень сомневаюсь, что лидеры ЗАМАС ушли туда, это невозможно. Туннели в Египет, может, и есть, но уйти туда и раствориться в стране, которую контролируют местные спецслужбы, где каждый второй — агент Мухабарат, невозможно.

Египет точно не атакуют. А вот на Ливан Израиль может и напасть.

В Бейруте находится внешнее руководство ХАМАС, в частности руководитель силами на Западном берегу Иордана Салех аль-Арури. Он там официально, периодически там бывает все руководство ХАМАС, «Исламского джихада»*, это не секрет.

Нападение на Ливан может и случиться, но тогда это будет большая война между ливанской «Хезболлой» и израильской армией. А «Хезболла» — это вам не ХАМАС, а структура намного мощнее.