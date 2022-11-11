Мир 11 ноября 2022, 23:12 Избежавший смертной казни британский наемник решил вернуться на Украину. Второго шанса ему уже не дадут Военный эксперт Дандыкин: освобожденного наемника Аслина второй раз отдавать не станут РИА «Новости»

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Британский наемник Эйден Аслин, освобожденный из плена и избежавший смертной казни в Донецкой Народной Республике, решил снова попытать счастья на Украине. Только теперь — в роли военного корреспондента. Брать в руки оружие Аслин больше якобы не планирует. Но желание заработать на репортажах с мест боевых действий может в итоге оказаться смертельным.

История Аслина

Российские бойцы взяли Аслина в плен в ночь на 13 апреля 2022 года во время боев за Мариуполь. Британец был командиром минометной батареи. Верховный суд ДНР приговорил его к смертной казни через расстрел. В сентябре Россия освободила 10 пленных иностранцев, в числе которых был Аслин. Их отправке домой способствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

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О планах освобожденного пленного наемника написало издание Daily Mail. Спустя 50 дней после освобождения британец заявил о желании вернуться на Украину в качестве военкора.

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Википедия

«Понятное дело, снова в плен я не хочу, но считаю, что мне еще есть над чем поработать. Есть истории, и я должен их рассказать», — заявил 28-летний британец.

Он планирует вести репортажи из зоны боевых действий на своем YouTube-канале. Аслин хочет рассказывать не только о жизни украинских солдат, но и обычных людей.

«Я пообещал невесте, что в армию не вернусь. Надеюсь, что брать в руки оружие мне больше не придется. Знаю, моя физиономия на Украине примелькалась, но игра стоит свеч», — отметил молодой человек.

Британец сделал предложение украинской беженке Диане Оковите, которая приехала в Англию.

Живым уже не вернется

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» усомнился, что британец будет на фронте просто военным корреспондентом. Аслин обязательно найдет тех, с кем воевал, и присоединится к ним или к другим наемникам.

«Да, он что-то может публиковать на канале, но все равно будет общаться с наемниками. Думаю, что он может получить винтовку или автомат, и продолжать воевать параллельно. Если он второй раз попадет в плен, то живым его уже брать не будут, ему надо это понимать», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

По его словам, сейчас у российских войск немного другая тактика касательно наемников. Иностранцев теперь просто не берут в плен, поэтому Аслина ждет смерть на поле боя. Борзенко призвал дождаться первых новостей, которые будет передавать британец с Украины. Но подчеркнул, что направление материалов заранее понятно, так как Аслин воевал на стороне ВСУ.

Риск ради денег

С Борзенко согласился капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин. Он тоже заявил, что британцу не стоит брать в руки оружие и второй раз попадаться российским военным. Отношение в ВСУ к иностранцу тоже может быть не самым лучшим.

«Все помнят, что он говорил об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ. Какая страна — такой и корреспондент, такой и вояка. Это полное лицемерие во всех отношениях», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, второй раз британца не простят. Аслин это, скорее всего, понимает, поэтому не рискнет снова участвовать в боевых действиях.

«Думаю, что жизнь его научила хоть чему-то, и оружие в руки он брать не будет. Я так понимаю, что, наверное, он подписал договор, который больше ему принесет денег, нежели в качестве наемника ВСУ. Наверное, какой-то интерес к его фигуре испытали, он же ведь рассказывал, когда вернулся, как его обижали и так далее. Я этого не знаю, но предполагаю, а теперь будут откровения бывшего пленного наемника. Глядишь, и заработает денег», — сказал Дандыкин.

Он также напомнил, что все российские журналисты работают без оружия. Раньше представители СМИ могли носить погоны, но и тогда обходились без подобных средств.

«Мы не брали в руки оружия, хотя были офицерами, потому что у каждого своя работа на войне», — пояснил военный эксперт.

В российском законодательстве нет смертной казни, поэтому высшая мера наказания британцу не грозит, но, как отметил Дандыкин, в следующий раз его просто-напросто не отпустят.