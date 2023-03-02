Эксклюзив 02 марта 2023, 12:50 США не рискнут пойти на провокацию против России. Втягивание НАТО выгодно только Украине Политолог Станкевич: США не пойдут на провокацию под чужим флагом из-за высоких рисков РИА «Новости»

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен предупредил, что США могут готовить провокацию под чужим флагом на своей территории или в странах НАТО. Это нужно, чтобы обвинить Россию и под ложным предлогом втянуть ее в прямые боевые действия. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», что Штаты вряд ли осмелятся на такие действия, в отличие от радикально настроенных украинских группировок, ведь в одиночку у ВСУ нет шансов нанести России серьезное поражение на поле боя.

Далее — прямая речь.

США так сильно не рискнут

Я не думаю, что это нужно США. Откровенно сомневаюсь, что они пойдут на такие действия. <…> Риски слишком велики.

Даже действия в отношении газопроводов «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] вызвали пристальное внимание и известную версию журналиста Сеймура Херша о том, что США были причастны. Добавлять еще какие-то действия к этому скандалу, который пока не завершен, было бы слишком рискованно — тем более сейчас.

Фото: Командование обороны Дании. Место утечки на газопроводе «Северный поток — 2»

Подвоха стоит опасаться с другой стороны

Больше опасений такого рода — провокационных действий под чужим флагом — может быть связано с радикальными группировками на территории Украины.

Понятно, что нанести серьезное военное поражение в одиночку у ВСУ не получится — это видно по ходу [боевых] действий. Поэтому единственные надежды [на победу] могут быть связаны с втягиванием НАТО в прямые военные действия.

И здесь такого рода провокации, предположительно, можно ожидать от каких-то радикальных украинских группировок — это более вероятно.

Скорее всего, украинские радикальные группировки могут что-то такое сделать, потому что это входит в их традиционный арсенал. Но [эти действия будут] не со стороны регулярных военных формирований США. Так что предполагать провокации надо с другой стороны — я надеюсь, что такого рода попытки будут предотвращены.

Быстрого ответа НАТО не будет

Как показал инцидент с украинской ракетой, которая упала на территории Польши осенью 2022 года, страны НАТО стараются сразу не раздувать выглядящую провокационно историю, а все-таки разбираться.

Есть некий барьер, который предохраняет от такого рода провокаций. Скорее всего, будут не торопиться с выводами относительно какого-то нападения со стороны России, а будут разбираться.

На мой взгляд, самое плохое [что может вызвать провокация] — может быть спровоцирован какой-то пограничный инцидент.

Не думаю, что таким способом можно вызвать прямые военные действия между армиями НАТО и ВС России. Не вижу такой прямой угрозы.

Еще одна опасность может быть связана с провокационными действиями в отношении атомных объектов на территории Украины. Тут тоже нужно соблюдать особую осторожность.

Но мне кажется, что, судя по тому, как высказывают и действуют сейчас даже руководящие структуры стран НАТО, там складывается настроение в пользу разворота к дипломатическому урегулированию и сворачиванию, по крайней мере, интенсивности боевых действий.

Обломок упавшей под Люблином украинской ракеты / Telegram

Судя по многим заявлениям со стороны Атлантического лагеря, где-то к осени предполагается существенная деэскалация боевых действий. Так что будем надеяться, что именно в этом направлении будут развиваться события.