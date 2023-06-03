Эксклюзив 03 июня 2023, 12:25 ВСУ заставят пойти в контрнаступление. Отговорки Зеленского слушать не будут «Голос Мордора»: после провала контрнаступления Запад принудит Украину к переговорам Bao Menglong / Unsplash

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Несколько месяцев назад украинские власти анонсировали контрнаступление ВСУ. С тех пор начало операции несколько раз откладывали — президент Владимир Зеленский объяснял это сначала нехваткой оружия, потом находились другие причины. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, что станет с Украиной после провала запланированного наступления.

Далее — прямая речь.

Отговорки Зеленского

На вопрос «Готовы ли вы к контрнаступлению?» Владимир Зеленский может отвечать лозунгом советских пионеров: «Всегда готов!» А вот к чему конкретно, когда и где — не так уж и важно.

Собственно, эта готовность длится уже с конца зимы. Именно тогда они (власти Украины — прим. ред.) начали говорить: «А вот сейчас мы как вдарим!», но с тех пор потеряли Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), да и на других направлениях российские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед.

РИА «Новости»

Видать, для того, чтобы начать пресловутый «контрнаступ», постоянно чего-то не хватает. Сначала не хватало обученных солдат, потом бронемашин, танков, ракет, а сейчас говорят, что не хватает самолетов. И я не уверен, что всего будет хватать даже тогда, когда Запад умудрится поставить Украине вожделенные F-16. Обязательно найдется что-нибудь еще, чего не хватает.

Запад ждать не станет

Но для Украины при такой стратегии существует одна большая проблема — Запад ждать не намерен, когда готовность будет окончательной. И кормиться «завтраками» не собирается. Западники неоднократно заявляли, что поставили Зеленскому все, что необходимо, и теперь ждут результата, которого нет. Так что идти Зеленскому в «контрнаступ» придется. Даже учитывая то, что множество складов, вооружений и расположений личного состава, подготовленных к этому «наступу», были выбиты российскими ракетными ударами. Это уже не проблемы западников.

Понимает, что наступать надо, и сам Зеленский. Пытается плакаться, но морды у западников остаются каменными, они и слышать ничего не желают. В интервью The Wall Street Journal Зеленский в очередной раз рассказал, что «все готово», но нельзя возлагать на это наступление завышенных надежд, да и потери могут быть огромными.

Жизнь после Украины

Но интереснее всего, как все это резюмирует само издание The Wall Street Journal, которое говорит, что контрнаступление — поворотный момент для Зеленского, от исхода которого напрямую зависит отношение Запада к Украине. И в случае неудачи Украину могут заставить пойти на переговоры на крайне невыгодных для нее условиях.

РИА «Новости»

И тогда главный вопрос будет заключаться в том, пойдет ли на такие переговоры Россия? Согласится ли она с существованием у своих границ пусть ослабленного и потрепанного, но неонацистского бандеровского зверя, мечтающего о реванше? А уж подлечить подранка западники помогут, да и оружием накачают по полной. И, как мне кажется, такой план не сработает.