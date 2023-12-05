Эксклюзив 05 декабря 2023, 12:32 ВСУ восполняют кадровый голод молодняком с Запада. Что будет дальше Обозреватель «360» Ракитский оценил перспективы ВСУ в условиях кадрового голода Телеканал «360»

Читать 360tv в

ВСУ испытывают голод: не снарядный, как уже привыкли слышать, а кадровый. На это указывают в том числе документы, появившиеся в хакерском Telegram-канале «Джокер ДНР» — интересных кейсов там предостаточно. На одном из материалов подробно остановился обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

Мне бы хотелось вместе с вами изучить одну из последних бумаг, [появившихся в канале «Джокер ДНР»], и попытаться понять, почему ВСУ вынуждены платить обычным малолеткам, а ведь именно таких персонажей теперь набирают в армию этой страны.

Отдельный вопрос — как дефицит личного состава скажется на возможностях войск Украины и на мирной партии, которую, по некоторым данным, уже начали разыгрывать.

Юнцы на войне с профи: обмельчал нынче наемник

Остановимся на появившемся в Сети списке [вступивших в ряды ВСУ] с именами, датами рождения, военными специальностями и гражданскими принадлежностями.

Вот несколько имен — например, Ромеро Сабазо Рауль Антонио 2002 года рождения, уроженец Чили, Рамирес Рохес Хамир 99-го [года рождения]. Приехал из Колумбии. И для чистоты эксперимента назовем кого-нибудь из солнечной Аргентины, например, Агуэро Матиаса, тоже 2002-й год рождения.

Конечно, можно саркастически заметить, что эти ребята банально замерзнут в украинских полях, но гуманитарка в виде теплых перчаток и бушлатов идет, поэтому здесь ерничать смысла нет.

Стоит обратить внимание и на их возраст, и вывод напрашивается такой, что опыт у этих «солдат» просто физически появиться не мог — не откуда.

Хотя, справедливости ради, надо подчеркнуть, что хотя в списках этих большинство составляет молодежь, но есть и более старшее поколение — люди по 30-40 лет. Приехали они не только с экватора, а, например, из США, Канады, Нидерландов или из соседней Польши. Но таких все-таки меньше.

А есть в этом документе и вообще не поддающиеся логике данные. Например, Сисой Микита 2004 года рождения. Парню всего 19 лет, а он уже поспешил записаться в ряды ВСУ. Да, обмельчал нынче наемник, служащий в Иностранном легионе.

Для наемников на Украине «не осталось военной романтики»

Военный эксперт Евгений Михайлов отмечал, что раньше было известно о большом количестве поляков, французов [среди наемников], но сейчас о них уже не слышно — кого-то перебили, кто-то успел сбежать. Набрались опыта, получили по мозгам, кто-то попал в плен.

По словам нашего собеседника, по тем странам, выходцы из которых отправлялись на Украину, пошла молва: мол, ребятам делать там нечего, никакой военной романтики — одни проблемы. И вот здесь важно заметить, что подобные разговоры ходят среди профессиональных бойцов. То есть, тех людей, которые с помощью конфликтов, продаваясь одним или другим, зарабатывают на жизнь.

Но начинающие «платные солдаты» просто не вхожи в подобные комьюнити — они как бы и знать не знают, что там. Вот и вербует Киев, кого попадется.

На этом моменте сделаем небольшое отступление, хотя оно нисколько не противоречит теме. Речь о том, что Киев, заманивая к себе иностранцев, фактически нарушает Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Этот документ подписали на полях ООН в далеком 89-м, но демократические страны очевидно либо забыли про бумагу, либо, скорее всего, в очередной раз просто демонстрируют политику двойных стандартов.

Вот на Москву за такое в Гаагу можно кляузничать, ну, а Киев — это ж другое. Им же людей не хватает, пусть чужаки за них идут в бой. А потери Незалежной, по данным из открытых источников, чудовищные.

Потери ВСУ признали даже в Европе, но не на Украине

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены», — заявлял ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Придирчивый зритель скажет: ну, разумеется, в России будут говорить, что Украина теряет слишком много, но цифры эти подтверждают и другие источники.

Существует запись заседания в Европарламенте — дело было в сентябре, еще до совещания в российском министерстве обороны. Депутат от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на его слова о том, что ВСУ «постепенно завоевывают территории», сказала: «Это неправда. С прошлого вашего посещения Украина потеряла свои территории, потеряла более полумиллиона человек».

НАТО водит Киев за нос

А теперь еще и генсек североатлантического альянса сам несколько поменял свою риторику с позитивного ключа на более негативный. Недавно он давал интервью одному западному СМИ. Журналист задает вопрос Столтенбергу: «Вы не опасаетесь, что ситуация на Украине в будущем будет не лучше, а хуже?»

РИА «Новости»

На что беспринципный гуру переобувания в воздухе Йенс ответил: «Мы должны готовится к плохим новостям. Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Наращивание производства имеет решающее значение, и мы работаем над тем, чтобы это произошло».

Обратите внимание: не «наращиваем производство», а лишь «работаем над тем, чтоб это произошло». А что мы видим? Немцы говорят, что деньги кончаются. Словаки тупо обрубили транши. А такие близкие и родные поляки просто блокаду устроили на границах. А Столтенберг работает над наращиванием производства.

Информационный кейс подхватили в Киеве. Подоляк начал говорить от том, что производственного паритета с Россией Незалежная достичь сама не сможет — давайте, европейские друзья, помогайте. Ну, а они-то что? Работают над наращиванием.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Кстати, советник главы офиса Зеленского не так давно говорил про накопившееся раздражение, про вопросы — как, куда, зачем, какой ценой. И все это на фоне того, что беспощадная мобилизация на Украине результатов не приносит, от того ВСУ вербуют в свои ряды заграничный молодняк.

Все вышесказанное, конечно, можно воспринимать как некий козырь в руках российской армии, который, безусловно, может разыграться за столом переговоров, которые, если верить американскому журналисту Сеймуру Хершу, уже начались.

Но даже если это так, важно не поддаваться победоносной эйфории, и пока соглашение не будет подписано, противника стоит воспринимать всерьез.