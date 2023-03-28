Эксклюзив 28 марта 2023, 01:50 ВСУ стали оккупантами Украины, подражая «нацистской мрази» «Голос Мордора»: ВСУ стали оккупантами Украины, подражая «нацистской мрази»

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Украинский военный обстрелял машину с ребенком за речь матери на русском языке. Этот момент попал в объектив видеорегистратора. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» проанализировал, что стало причиной такого нацистского поведения со стороны бойца ВСУ.

Далее — прямая речь.

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Провозгласили себя высшей расой

Наверное, все уже видели ролик, в котором некий боец ВСУ, остановив на дороге машину с женщиной и ее детьми, начинает эту женщину воспитывать.

Я, когда это видео смотрел, то сразу вспомнил фильмы о Великой Отечественной, в которых фашистские оккупанты примерно так же обращались с жителями оккупированных территорий. Сходство усилил и «балкенкройц», от руки намалеванный на автомобиле «защитников Украины».

Похоже, эти ребята и сами все прекрасно понимают. Понимают, что они оккупанты в стране, в которой родились и выросли. Оккупанты в стране, в которой веками жили их предки. И подражают они тем оккупантам, с которыми их предки героически воевали в XX веке.

Эти бойцы ВСУ выбрали себе в героев тех, кто когда-то грабил, насиловал и пытал их родную землю. И подражая нацистской мрази, они сейчас поступают точно так же. Они захватили целую страну и провозгласили себя в ней настоящей высшей расой. Все остальные, даже если они точно такие же по крови, являются существами низшими, вторым сортом. Они заложники.

Но и многих из этих заложников поразил стокгольмский синдром. И я совершенно не удивлюсь, если выяснится, что вот та девушка в машине, которую боевик ВСУ был готов расстрелять, пишет в социальных сетях гадости про русских и шлет деньги на поддержку ВСУ. И таких там миллионы.

Россия должна победить зло

У России нет никакого иного выхода, кроме как победить. Говоря о победе, я имею ввиду не какие-то мирные переговоры, по результатам которых к ней отойдут новые территории, а украинская сторона, держа дулю в кармане, подпишет обязательство о невступлении в НАТО. Это не будет победой. Потому что вот та мразь останется жить и держать в заложниках страну, пусть и меньших размеров. Принципиально ничего не изменится, совершенно. Зло останется жить.

Это конфликт не о территориях и даже не о НАТО. Это на самом деле священная война между добром и злом. Я понимаю, что Россию сложно назвать идеальной стороной добра, так грехов у нее достаточно. Да и на самом деле, добро, в отличии от зла, никогда не бывает абсолютным и идеальным. Потому что оно живое. А зло — мертвое. Само оно является смертью. И оно может быть абсолютным и идеальным. То, что я увидел в этом коротком ролике — и было отражением того абсолютного зла.

И победа России должна заключать в его уничтожении. Только так и никак иначе. Даже если в том случае, если эта война будет долгой, кровавой и изматывающей. Понятно, что любой нормальный человек против войны. Но это не просто война. Эти именно война со злом, как бы пафосно это не звучало. Да и какой уж тут пафос — просто посмотрите это видео. И если у вас внутри ничего не дрогнет, значит зло коснулось и вас.