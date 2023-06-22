Эксклюзив 22 июня 2023, 01:07 ВСУ растеряли все резервы впустую. Атака через пересохшее Каховское водохранилище — чистый суицид? Политолог Орлов: ВСУ растеряли потенциал, который накопили перед началом контрнаступления Pxhere

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ. По его словам, оно идет медленнее, чем хотелось бы. В это же время немецкое издание Bild сообщило, что украинская армия может пойти в атаку через пересохшее Каховское водохранилище. Но это чистое самоубийство, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. В разговоре с «360» он отметил, что ВСУ уже растеряли весь свой потенциал, который они собирали перед началом контрнаступления.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Чистое самоубийство

Относительно заявлений немецких журналистов, что Украина может пойти в наступление через обмелевшее Каковское водохранилище — конечно, они там пойти могут. Вопрос заключается в том, что все ли дойдут? Потому что это открытое пространство. Оно абсолютно простреливаемое. Если идти в атаку через обмелевшее водохранилище, проходимость которого весьма сомнительна, то нужно понимать, что это дно водоема. Пока оно окончательно высохнет, сколько там техники увязнет и уйдет в ил. Этот вопрос требует отдельного изучения.

Факт в том, что преодолеть эти пять километров открытого пространства, находясь под огнем практически всех видов вооружений, которые имеются в распоряжении Российской Федерации, это чистой воды самоубийство. Если командование ВСУ хочет окончательно утилизировать все свои резервы, которые были накоплены за счет подачек Запада, то, как говорится, милости просим. Могут попытаться.

Истощение резервов

Что касается остальных направлений. Перед началом так называемого контрнаступления ВСУ накопили порядка 25 бригад различного состава, формирований, которые могли бы быть задействованы для проведения этого так называемого контрнаступления. В принципе, это количество позволяло им организовать наступление по фронту порядка 50 километров с учетом резервов, которые у них были. Это одно наступление. Либо два наступления по фронту в 30 километров.

Официальный сайт президента Украины

Вместо этого мы увидели попытки «кусать» наш передний фланг ротами и батальонно-тактическими группами. То есть за эти две недели «контрнаступа» они порядком источили те резервы, которые у них были, которые были пригодны для попытки прорыва.

Запад забыл объяснить ВСУ, как работать с минами

Возвращаясь к истории с минами (Зеленский сообщил, что ВС России заминировали 200 тысяч квадратных километров территории — прим. ред.). Да, действительно, российские подразделения применяют минирование. Это безусловно. Точно так же, как применяют его со стороны ВСУ. В этом нет какой-то коварности, в этом нет чего-то предрассудительного. Это стандартная практика организации обороны. Она применяется всеми вооруженными силами во всех странах.

Почему Вооруженные силы Украины хотели использовать свои батальонно-тактические группы в качестве мобильных отрядов разминирования? Запуская технику на минные поля, они по сути собой пытались уничтожать эти мины. Этот вопрос требует отдельного изучения. Возможно, страны Запада забыли предупредить украинское командование и ВСУ о том, что для прокладывания минных проходов в минных полях надо применять несколько другую тактику.

Официальный сайт президента Украины

Возможно, американцы сделали это сознательно. Мы не знаем. В настоящий момент это достоверно установить невозможно. Тем не менее, мы знаем, что значительные резервы ВСУ были потрачены впустую просто на «покусывание» переднего края обороны Вооруженных сил России.

Сейчас ВСУ уже не обладают тем необходимым потенциалом, который бы позволил им развить серьезное наступление. <…> Да, они могут попытаться нанести еще ряд более мелких ударов в районе Сватово-Кременной, Донецка, Угледара. Могут попытаться на Запорожском направлении какие-то более чувствительные удары нанести. Но того потенциала, который был у них перед началом неудачного контрнаступления, у них уже нет.