Эксклюзив 08 сентября 2023, 13:47 ВСУ потеряли за лето больше людей, чем США за 12 лет во Вьетнаме. Но продолжают заманивать наемников Обозреватель «360» Бер: в ВСУ остались самые опытные и жестокие иностранцы Телеканал «360»

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Вооруженные силы Украины несут катастрофические потери, а зарубежные наемники, которые оказались не готовы к этому, бегут из зоны конфликта. Кто из иностранцев остался сражаться за ВСУ, какая у них мотивация и судьба, рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

Иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Газета Mysl Polska сообщила, что за время боевых действий на Украине погибли более 10 тысяч поляков.

По неофициальным данным, все они были действующими военнослужащими на зарплате. Кто еще остался в зоне СВО из наемников, из каких они стран, и какая у них мотивация?

В первую очередь стоит отметить, что часть наемников погибла под Соледаром, Артемовском и другими населенными пунктами, по информации Минобороны, это пять тысяч человек. Другие просто сбежали обратно в свои страны или обосновались волонтерами в Польше и Великобритании — это еще примерно столько же. Правда, есть нюанс: те, что уехали, были не слишком профессиональны. Они думали, СВО — это задорный шутер. Сейчас в рядах ВСУ остались самые опытные и жестокие.

Зона СВО для наемников: ожидание vs реальность

По мнению военного журналиста Алексея Борзенко, иностранные наемники привыкли после незначительных перестрелок — обязательно, чтобы силы превосходства были на их стороне, — вечерком отдохнуть, выпить имбирного эля, сходить в ночной клуб, поспать и снова пойти пострелять по слабооснащенному противнику.

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Боевые действия в зоне СВО никак не вписываются в их представления о войне. Спать в окопах и есть то, что едят селяне в ВСУ, им не нравится.

Реальность для южнокорейского Хон Гиль Дона в ВСУ

Вот пример: южнокорейский спецназовец Ли Гын наверняка в детстве насмотрелся фильмов про Хона Гиль Дона, наматывал футболку на голову и представлял, что он такой же ниндзя, лупя изо всех сил сосновой веткой по кустам крапивы.

По крайней мере, в одном из своих видео Ли Гын мотивирует зрителя рассказами о дисциплине, о тренировках в стиле «лучший ниндзя», о тяготах быта спецназовца ВМС. Ли и сейчас об этом рассказывает на своем YouTube-канале, потому что после легкого ранения в зоне СВО он бежал обратно на родину.

скриншот с видео / YouTube

Правда, власти Кореи отреагировали на его поступок с осуждением. Они предупреждали господина Гына о последствиях и рисках — он их проигнорировал, после чего было сообщено, что Ли Гын и вся его команда будут лишены корейского гражданства.

Официально Южная Корея против участия своих граждан в украинском конфликте. Сейчас Ли Гын идет по двум статьям в Южной Корее: пересечение границы Украины — это уголовная статья и лишение паспорта — и наемничество. Это тоже уголовная статья.

Судя по тому, что самой свежей записи на канале Ли Гына всего девять дней, наемник до сих пор на свободе. Либо власти из вежливости его предупреждали, либо корейский солдат удачи просто переехал и вещает из другой страны, где его участие на стороне ВСУ считается почетным.

Многих наемников привлекает перспектива повоевать именно с русскими

Для них это какая-то проверка себя, редкий случай, который выпал в прошлом году. Можно потом, думали они, вернуться домой при деньгах, купить Ford Mondeo 98-го года и хвастаться колумбийским девчонкам, какой ты великий воин.

Возможно, именно так представлял себе украинский конфликт колумбиец Алехандро Эррера Эвиа. У парня были трудности на родине. Как известно, Колумбия не славится высоким и стабильным уровнем жизни, и Алехандро срочно нужны были деньги.

Кстати, по оплате. Профи из Британии и США меньше чем за 30 тысяч долларов в месяц свое тело с кушетки не поднимут. А ребята поскромнее, типа Алехандро, будут рады и десятке тысяч баксов в месяц.

Соцсети

Воевал колумбиец в составе нацбата «Карпатская Сечь», на Украину приехал в конце прошлого года. Изначально Эррера Эвиа хотел с женой и дочерью перебраться в США, но там ему отказали, поэтому бывший колумбийский военный решил заработать денег на Украине. Все заработанные средства, возможно, получила его семья — у Алехандро остались жена и дочь. Сам же латиноамериканец был отправлен в посмертную отставку нашими бойцами. Его урну с прахом власти Украины пообещали доставить семье в течение трех месяцев.

Кроме денег, наемников со всего света привлекает и ощущение опасности и драйва. Многие из них уже принимали участие в локальных конфликтах в прошлом, и тихая размеренная жизнь уже не приносит удовлетворения. Поэтому приезжают искать приключения в Донбасс.

Британец Сэм Ньюи

В конце лета стало известно о гибели 22-летнего выпускника одного из английских университетов — Сэм Ньюи воевал в подразделении «Темные ангелы» на стороне Украины, погиб во время минометного обстрела. Об этом сообщило британское издание Telegraph, ссылаясь на родственников мужчины.

Сэм Ньюи не имел военного опыта и был членом иностранного добровольческого отряда. При этом, по другой информации, Ньюи уже успел отслужить в Сирии в составе курдской группировки под руководством Великобритании.

Родной брат Ньюи сокрушается — говорит, его родственник «отдал жизнь за людей, которых никогда не знал». Сэм принял решение воевать на Украине после изучения психологии в Бирмингемском университете. Видимо, хотел пройти психологическую практику и ошибся с выбором компании.

Статистика США против Украины в потерях

ВСУ заманивают наемников, рассказывая, что русские не умеют воевать, да и к тому же воевать им нечем — мол, НАТО им не передает военную технику, как нам, и поэтому мы их уже почти победили. Когда наемники оказываются на передовой, все происходит точно наоборот.

Чтобы понять, насколько украинский конфликт отличается от всего, что видели западные наемники, вот статистика: за 12 лет армия США потеряла во Вьетнаме 50 тысяч солдат. ВСУ только за летнее наступление потеряли не меньше 70 тысяч убитыми.