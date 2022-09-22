Республика Сербская не поддержит вступление Боснии и Герцеговины в НАТО | 360°

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Политическая составляющая вхождения в НАТО. Почему Босния и Герцеговина не сможет стать частью Альянса

Историк Колосков: сербы противоречиво относятся к НАТО

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Республика Сербская не поддержит вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Это, в свою очередь, не позволит стране стать частью Альянса. С одной стороны, это может затруднить для БиГ путь в ЕС, с другой — государство все равно не должно было стать частью союза в ближайшее время.

Босния и Герцеговина не вступит в НАТО

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого. Об этом РИА «Новости» заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

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«Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО [Боснии и Герцеговины], и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО», — подчеркнул Додик.

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По его словам, Народная скупщина Республики Сербской уже приняла решение, при котором вступление в Альянс попросту невозможно.

«По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, <…> и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным», — отметил политик.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

БиГ незачем вступать в НАТО

Если Республика Сербская, которая составляет половину Боснии и Герцеговины, не хочет вступать в НАТО, то БиГ этого делать не станет, заявил в беседе с «360» политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Босния и Герцеговина может вступить в НАТО только при одном условии: если Республика Сербская из нее уйдет. <…> Такая вероятность не очень высока. Многие сербы хотели бы, чтобы Республика Сербская к ним ушла. С другой стороны, сама Сербия идет в ЕС, а он очень отрицательно относится к любому пересмотрю границ на Балканах», — пояснил эксперт.

По его словам, с учетом всего этого БиГ к Альянсу не присоединится. Для самого же НАТО это было бы скорее символическим действием. Тем временем для многих стран вхождение в Альянс — шаг на пути к вступлению в ЕС. Но, судя по опыту некоторых стран, он необязательный. Да и Босния и Герцеговина если и станет частью Союза, то нескоро.

Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков отметил, что отношение сербов к НАТО достаточно противоречиво. Но сейчас многое будет зависеть от того, насколько Додик сохранит свою гегемонию в политической жизни.

«Под этим больше понимается не военная, скажем, а политическая составляющая. <…> Считается, что вступление стран в Альянс снизит накал внутри регионального соперничества, а также позволит регулировать вопросы безопасности в целом в регионе. Это решение противоречий в регионе», — отметил Колосков.

Однако, по мнению собеседника «360», далеко не факт, что все это действительно поможет. Россия же может воспринять вхождение БиГ в НАТО как свое внешнеполитическое поражение, как в случае с Черногорией.

НАТО

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