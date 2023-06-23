Эксклюзив 23 июня 2023, 11:37 Всеобщая мобилизация стала логичным итогом распиаренного «контрнаступа» ВСУ Политолог Колчин: всеобщая мобилизация на Украине приведет к росту социальных протестов Ministry of Defense of Ukraine

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Пиар-акция официального Киева вокруг контрнаступления ВСУ совсем не оправдала себя. Символом этого «контрнаступа» по итогу стали горящие танки Leopard. В такой ситуации у украинских властей только и осталось вариантов, что проводить всеобщую мобилизацию, чтобы хоть как-то создавать видимость обещанного Западу наступления, заявил в беседе «360» политолог Петр Колчин.

«Киев начинает всеобщую мобилизацию тихо, но планомерно. В разных регионах Украины будут постепенно принимать местные постановления, которые будут принуждать всех граждан мужского пола являться в военкомат», — указал он.

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По оценке эксперта, всеобщая мобилизация стала логичным итогом контрнаступления ВСУ. О нем так много говорили, но в конечном счете горящие «леопарды», поставленные Западом для ВСУ, стали символизировать эти наступательные действия.

«Единственной возможностью для Киева удержать фронт и как-то дальше создавать видимость наступления является только всеобщая мобилизация, которую он будет планомерно проводить», — подчеркнул Колчин.

Политолог обратил внимание, что этот процесс будет связан с огромным количеством проблем, в том числе с ростом антиправительственных настроений. По словам Колчина, украинцы и без того все чаще нападают на военкомов, которые с помощью силы и угроз заставляют людей приходить в военкоматы. Теперь вероятнее ситуация может усугубиться.

«Вполне вероятно, что подобные действия по всеобщей мобилизации разожгут социальные протесты во многих регионах украины», — заключил он.

Ранее «Страна.ua» сообщала об объявлении всеобщей мобилизацию через «систему одной повестки» в Оболонском районе Киева. Получившие ее должны явиться в военкомат в течение 10 дней.

На минувшей неделе, по информации этого издания, всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области.