Эксклюзив 28 января 2024, 22:48 Все зависит от решения Байдена. Политолог допустил удар США по объектам в Иране Политолог Светов допустил удар США по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана Unsplash

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Соединенные Штаты могут нанести удар по объектам в Иране в ответ на атаку на американскую базу в Иордании. Об этом «360» рассказал политолог, журналист Юрий Светов.

Возможная ситуация

Трое военнослужащих США погибли в результате удара по базе в Иордани, сообщили в Центральном командовании Соединенных Штатов. Еще 25 бойцов получили ранения. Американцы обвинили в случившемся Иран.

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«В конгрессе Соединенных Штатов давно призывают — есть такие горячие головы — нанести удар по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана, по местам размещения их ракет, и это вполне возможная ситуация, что такое могут сделать», — рассказал эксперт.

Однако это сразу вызовет ответную реакцию. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке и Иран, и его союзники призывали США не вмешиваться. Однако американцы считают, что должны защищать Израиль любыми способами.

Все время происходит эскалация, то вот эти атаки хуситов на корабли, и в какой-то мере они становятся удачными, то удары по американским военным базам идут, то есть обстановка тревожная. И все зависит от того, на что решится [президент США Джо] Байден. Юрий Светов Политолог

По его словам, американский лидер находится под давлением, в том числе со стороны его соперника, бывшего президента США Дональда Трампа. Байдена обвиняют в безволии и неготовности реагировать на атаки.

«Но я думаю, если они нанесут удар по Ирану, то они в ответ получат тоже еще более серьезные атаки», — добавил политолог.

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Удары по Иордании — это серьезно

Официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил телеканалу «Аль-Мамляка», что атака против американских военных произошла не в Иордании, а в Сирии. Такие заявления — это попытка перевести все в несколько иную плоскость, отметил Светов. Сейчас в США идет разговор о выводе войск из Ирака и Сирии.

«Потому что с тем, что наносят удары по базам в Ираке и базам в Сирии, вроде бы как общественность уже привыкла. <…> А удары по Иордании — это серьезно. Иордания это место постоянного базирования американских баз, которые не связаны ни с войной в Ираке, ни с конфликтом в Сирии. И может поэтому они пытаются замазать места, откуда и куда нанесли эти удары», — заключил политолог.

По данным Центрального командования США, американская база находится в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком. Журналисты издания Al-Hadath заявили о готовности Байдена принять ответные меры после гибели военнослужащих.