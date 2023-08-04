Эксклюзив 04 августа 2023, 20:54 Все внимание на Трампа. Западные СМИ отодвинули конфликт на Украине на второй план Военный эксперт Кошкин: западные СМИ пытаются переформатировать массовое сознание РИА «Новости»

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Британская газета The Times заявила, что в ближайшие полгода власти США забросят конфликт на Украине, чтобы навести порядок в собственной стране. Сейчас все внимание американцев приковано к экс-президенту Дональду Трампу и его бесчисленным разбирательствам в суде. На фоне внутриполитической борьбы Соединенные Штаты будут отправлять меньше помощи ВСУ. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «360» объяснил уверенность западных СМИ в том, что американский курс в поддержке киевского режима скоро изменится.

Далее — его прямая речь.

Глубоко в контексте конфликта

В подобного рода статьях высказывается мнение, что Соединенные Штаты Америки намереваются или уже перенацелились на Тихоокеанский регион для ограничения Китая.

Все дела, сопряженные с конфликтом вокруг Украины в Европе, передает Великобритания, а она, в свою очередь, весьма активно участвует в поддержании конфликта.

По прямым и косвенным фактам мы видим, что Великобритания находится глубоко в контексте этих конфликтных действий. Более того, все действия направлены именно на активизацию конфликта.

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Перестраивание маршрута

С одной стороны, решается задача в работе с избирателем в США, которую последовательно реализуют к ноябрю 2024 года.

Судя по всему, ее поддерживает нынешняя правящая партия демократов — чтобы снять внимание к Украине и какие средства Запад туда направляет.

Правительство и западные СМИ пытаются переформатировать массовое сознание избирателей, рассказав о том, что Украина — это уже конфликт в прошлом.

Деньги, которые выделяло американское правительство, якобы реализованы с пользой. Поэтому сегодня нужно решать другие, более важные задачи. Такой вариант тоже возможен.

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Теперь как-то сами

Европа теперь обеспокоена своим собственным положением благодаря выполнению указаний из Вашингтона, которые привели скорее к разрушению экономики военно-промышленного комплекса и вооруженных сил.

В принципе, сейчас у европейцев нет серьезной конструкции, которая позволяла бы развить экономики ведущих государств, а именно дешевого газа из России.

Теперь Европа получает его в три-четыре раза дороже из других источников, что вызывает серьезные деструктивные процессы в экономиках и в целом в социальных сферах европейских государств.

Европа обеспокоена непоследовательной позицией Вашингтона. Однако при этом Трансатлантическое единство, как они себя позиционируют, продолжает функционировать.

То, что вытворяет Вашингтон, пока что не подвергается серьезной острой критике со стороны европейских правящих капиталистов.