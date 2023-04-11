Мир 11 апреля 2023, 21:56 Все в топку! Желания Санду положат конец многовековой истории Молдавии «Голос Мордорда»: Майя Санду приведет Молавдия к гибели РИА «Новости»

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В Молдавии решили определиться, по какой дороге пойдет республика. Президент Майя Санду даже задумала созвать так называемое национальное собрание. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» объяснил, почему у страны так мало шансов на выживание с подобной политикой властей.

Далее — его прямая речь.

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Украина — Польше, Молдавия — Румынии?..

Похоже, что президентка некоего государственного образования под названием Молдавия решила сей проект закончить. И не просто закончить, а сделать это с девичьим изяществом.

В общем, Майя Санду созывает так называемое национальное собрание, которое представляет из себя митинг на главной площади Кишинева. Вопрос будут решать только один — в какую сторону двигаться Молдавии.

И ответ уже понятен, так как решать вопрос на площадь Санду приглашает исключительно сторонников европейской интеграции, а стало быть — политических румын, которые давно мечтают о том, чтобы Молдавия стала заштатной провинцией нищей Румынии.

Санду хочет положить конец многовековой — без преувеличения — истории Молдавского государства, которое куда старше той же Румынии. Что характерно: огромную часть народа, которая не поддерживает этот курс и составляет больше половины населения страны, слушать никто не собирается. Они тоже пытались сказать свое слово и даже собирали огромные митинги.

Майя Санду с помощью карманных полицейских перекрывала въезды в город, чтобы люди из районов не смогли в этих митингах участвовать. Но могла и не перекрывать, потому что власти вообще никак не реагировали на требования народа.

РИА «Новости»

Сходку по интересам выдадут за интересы народа

Теперь сходку политических румын будут выдавать за мнение всего молдавского народа. И я даже уверен, что на Западе это так и воспримут.

Бедная Молдавия просто перестанет быть государством, в топку отправятся все господари, включая Штефана чел Маре и Кантемира, многовековая борьба с османским игом… Да, в общем-то, все отправится в топку.

Можно сказать, что и население тоже: они станут румынами второго или даже третьего сорта, как это уже было после Первой мировой войны.

Молдавия просто погибнет. Она и так еле жива, и в этом прямая вина таких Санду, которые вцепились в страну своими вонючими зубами сразу после распада Союза.

Не знаю, есть ли у Молдавии шанс выжить. Вполне вероятно, что уже нет. И в этом виноваты в том числе простые молдаване, которые тридцать лет терпели уродов на своей шее. Итог закономерен.