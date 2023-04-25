Эксклюзив 25 апреля 2023, 01:29 Все посыплется. Украину ждет полный провал после контрнаступления ВСУ «Голос Мордора»: у контрнаступления ВСУ нет шансов — Украина останется без денег Запада РИА «Новости»

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Администрация президента США выразила серьезные опасения по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск. Объявленные властями Киева цели в Белом доме сочли слишком амбициозными, сообщило издание Politico. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», контрнаступление ВСУ грозит серьезным провалом для Джо Байдена и всего киевского режима. Об этом он порассуждал специально для «360».

Далее — его прямая речь.

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Белый дом боится поражения ВСУ

Сегодня в одном из авторитетных западных изданий появилась информация о том, что и в США многие опасаются итогов украинского «контрнаступа». Сколько бы громких заявлений о великой собранной украинской мощи ни было, и сколько бы ни говорили, что через каких-то полгода Зеленский будет в Крыму лопать рапанов с песочком — это лишь слова, которые весьма далеки от реальности.

А реальность, она такова, что с «контрнаступом» вообще может выйти полный провал. Нет, то что за величайшую победу будет выдаваться каждый километр — это понятно, но «перемога» опять же будет лишь информационной и очень временной. А вот на Джо Байдена, у которого и так проблемы с рейтингом, в случае провала «контрнаступа» будут нападать все, со всех политических флангов. И тогда провал может грозить не только ему, но и всей Демпартии США.

Все пойдет не по плану

Но как мне кажется, еще больше «контрнаступа» опасаются на Украине. В то, что он будет успешен, наверное никто особо и не верит. Уложат в землю десятки тысяч мобилизованных украинцев и в лучшем случае останутся на тех же позициях. А в худшем — уставшую и побитую группировку размотают свежие русские резервы. И события могут пойти гораздо быстрее, причем, по тому плану, который украинцам совершенно не нравится.

Flickr / Flickr

Украина присосалась к деньгам Запада

Может остановиться западное финансирование и военная помощь. Все-таки, там хоть плохонько, но деньги еще считают и такой колоссальной черной дыры никто терпеть не будет. А из-за этого Украину начнут подталкивать к переговорам и заставлять идти на уступки. Начнется внутренняя «зрада», которая тоже будет подрывать государство изнутри. Итог может быть таковым, что все просто посыплется, как конструкция из палок, скрепленных пересохшим навозом.

Учитывая все это, позиционная война, при которой Украина медленно отступает, Зеленскому и его банде даже выгодна. Западная помощь продолжает идти. Да, она сокращается, но идет. Причем, что наиболее важно — поступают деньги, которые обеспечат нынешним властителям Украины безбедную жизнь в изгнании. Ну, по крайней мере они так считают. Опять же, Украина может паразитировать на своем статусе жертвы еще достаточно длительное время. И стоить Зеленскому это будет очень немного — десятков, или даже сотен тысяч уложенных в землю украинцев. Да пусть хоть миллион, лишь бы эта история продолжалась как можно дольше.

Вот и морозятся в Киеве — а стоит ли мутить эту авантюру с «контрнаступом», если в итоге можно лишиться вообще всего? И главное — денежного потока с Запада, к которому на Банковой уже присосались, как клещи. Присосались, даже не осознавая то, каков у клеща может быть конец.