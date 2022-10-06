Когда закончится мировой кризис: что будет с экономикой, каким будет мироустройство | 360°

Важное 06 октября 2022, 23:08 Поделиться Telegram

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Viber Все будут вооружаться. После окончания мирового кризиса настанет новая эпоха Экономист Косой предрек новую гонку вооружений после окончания мирового кризиса Holly Mindrup/Unsplash. com

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Существующий мировой кризис продлится не более трех лет, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, после его окончания возникнет необходимость переработки норм международного права. «360» выяснил, когда стагнация может завершиться и что будет ждать экономику после этого.

Кризису дали срок

Миллиардер предположил, что нынешняя ситуация завершится через два с половиной — три года.

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«Как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на два с половиной — три года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

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По мнению бизнесмена, после окончания мирового кризиса придется полностью пересмотреть принципы работы ООН и международных судебных институтов. Организации должны пройти процесс деполитизации, а их штаб-квартиры следует перенести в разные страны мира, подчеркнул Дерипаска. Эта мера позволит «лишить принимающие страны административных рычагов воздействия» на работу членов этих организаций и решения, которые они принимают.

Этой публикацией Дерипаска отреагировал на статью в газете The New York Times. Авторы материала сообщили — американская разведка пришла к выводу, что власти Украины причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии», — подчеркнул предприниматель.

Мир начнет новую гонку вооружений

В сложившейся ситуации сложно сказать, когда завершится мировой кризис, рассказал «360» российский экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, сейчас можно лишь предполагать, что произойдет в будущем.

«Сложно сказать, сколько времени будет продолжаться кризис, поскольку здесь вмешиваются не только экономические, но и политические факторы. <…> При этом можно выделить основные направления. Это ESG-повестка („окружающая среда, общество, управление“ — прим. ред.) <…> и гонка вооружений, потому что после последних событий все будут вооружаться», — рассказал эксперт.

Ученый добавил, что на развитие мирового кризиса сказываются не только экономические, но и политические факторы.

РИА «Новости»

Прогнозы делать бессмысленно

В мире сложилась настолько хаотичная ситуация, что делать какие-то выводы о сроках завершения кризиса невозможно, заявил «360» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Делать серьезные прогнозы бессмысленно. Это просто гадание. <…> Понятно, что это будет какой-то новый мир и новая экономика. Вероятно, что это будет более регионализованная экономика, а детали, опять же, сегодня никто не скажет, никто», — отметил специалист.

По его словам, кто-то может поразмышлять о вариантах развития ситуации, но это будет прогноз, «не основанный ни на чем». Межевич отметил, это можно было делать 50-70 лет назад, когда мир имел определенную структуру.

«Теперь исчезла логика. Анализ невозможно делать без логической базы. Сейчас ее нет», — резюмировал собеседник «360».

Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нанести превентивный ядерный удар по России. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера призывом к началу мировой войны.

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