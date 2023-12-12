Эксклюзив 12 декабря 2023, 01:35 «Все будет гораздо хуже». Профессор Безруков заявил об отсутствии единства у американских демократов Профессор Безруков заявил, что у демократов в США нет единства

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Для раскрутки Джо Байдена перед выборами президента США в 2020 году потребовалось глобальное шоу Black Lives Matter. Оно помогло объединить людей против экс-главы государства Дональда Трампа, рассказал профессор МГИМО, эксперт и инсайдер Андрей Безруков Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

Купили единство

«Демократы понимают, что они сейчас в одной лодке. Если они сдают своих, то приходят республиканцы. И тогда все будет гораздо хуже», — отметил Безруков.

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Однако среди демократов нет единства, добавил эксперт. В 2020 году его пришлось купить убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Это понадобилось в том числе для того, чтобы объединить всех против Трампа и «белых супрематистов, которые завоюют Америку и устроят белую диктатуру».

«Для того, чтобы против Трампа всех объединить, нужен был какой-то суперповод. Такой повод, когда все могли сказать: „Ой, ну-ка все на улицы, ну-ка все против Трампа“», — напомнил Безруков.

Эпидемия, кризис, война

То же самое может объединить американское общество и перед грядущими выборами. Глубинное государство США имеет огромный опыт организации подобных вещей, подчеркнул профессор. Он привел в пример пандемию COVID-19, на которой американские политики и бизнесмены «погрели руки».

«Раздули до небес опасность кое-где, напечатали под это деньги», — отметил эксперт.

Он объяснил, что США живут от кризиса к кризису, поскольку это повод напечатать деньги. Но станком, который находится во владении глобалистов, нельзя воспользоваться просто так.

«Если вы хотите себе напечатать большую кучу денег и дальше хорошо жить, нужен повод. И этим поводом может быть эпидемия, может быть война, может быть какой-то кризис», — сказал Безруков.

В данном контексте коронавирус помог тем, кто распределял деньги в Соединенных Штатах.

«Помог тем индустриям, которые больше всего были связаны с теми, кто распределяет деньги. <…> Прежде всего, они погрели руки на этом», — заключил эксперт.

Он объяснил, что речь идет о фармацевтической индустрии, сфере информационных технологий и медийном секторе.