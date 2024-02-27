Мир 27 февраля 2024, 18:03 Все ближе к новой гражданской войне. Радикальные левые вышли на улицы США Американист Ордуханян: левые движения всегда были популярны у студентов США Нейросеть Kandinsky и «360»

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Американские троцкисты устроили демонстрацию в Нью-Йорке. Молодые люди несли красные флаги и транспаранты с призывами к мировой революции и свержению буржуазии. Эксперты полагают, что подобные выступления — предтеча скорой гражданской войны в США.

Троцкисты США образовали свою партию

Крайне левое движение Revolutionary Communists of America (сокращенно — RCA) объявило, что создает свою партию. На митинге в центре нью-йоркского Бруклина молодежь с красными флагами скандировала «Коммунисты здесь!». Видео марша разлетелось по интернету и вызвало неоднозначную реакцию у пользователей.

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Политический аналитик и журналист Габриэлла Хоффман заявила в соцсети X: «Никогда не думала, что снова увижу эти уродливые красные флаги на всеобщем обозрении в нашей стране».

Она также отметила, что молодые участники демонстрации уверены, будто социализм — это что-то про социализацию.

Нашлись и те, кто поддержал призывы к свержению капитализма в США. Своим поклонникам «революционные коммунисты» предложили подавать заявку на вступление в новую партию на сайте организации.

Отрицатели Большого взрыва

RCA появилось в 2002 году и изначально называлась «Международная лига трудящихся», однако лучше их знали по названиям газеты, которую выпускала группа: «Социалистический призыв», а позднее — «Социалистическая революция». В нынешнем году состоялся ребрендинг и появились Revolutionary Communists of America.

У группы нет единого лидера, ею руководит Национальный исполнительный комитет. «Революционные коммунисты» придерживаются троцкизма — политического учения советского революционера и политика Льва Троцкого. Сам он опирался на труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина.

Известно, что сторонники Revolutionary Communists of America отрицают общепринятую космологическую теорию зарождения Вселенной. RCA называют Большой взрыв «идеалистическим представлением» и «современным мифом о творении».

RCA — движение студентов

Питать иллюзии относительно партии «революционных коммунистов» не нужно. Они не уникальны, ведь довольно долго наиболее популярными течениями в США, особенно после развала СССР, были как раз троцкистские движения, рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эта организация — Revolutionary Communists of America — анархо-революционеры, в какой-то степени они сродни российскому национал-большевизму Эдуарда Лимонова. Идеологии как таковой у RCA нет, просто консолидировались остатки левого движения. Сейчас это стало модным течением. Рафаэль Ордуханян политолог

Подобные группы всегда существовали в студенческих кампусах. Собеседник «360» отметил, что посетил множество американских университетов, начиная от Принстонского и заканчивая Чикагским, и везде левые движения были очень популярны. Однако сейчас они выплеснулись на улицы.

«Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В целом все это можно рассматривать как радикализацию общества. Это очень яркий показатель того, как Соединенные Штаты Америки постепенно вползают в гражданскую войну», — указал Ордуханян.

Участник первомайского марша в Сан-Диего, США. Фото: John Gastaldo / Global Look Press

Он напомнил лозунг социал-демократа Эдуарда Бернштейна: «Движение — все, цель — ничто». Как раз этот революционный процесс, теория перманентной революции сейчас реализуются в США, пусть и в несколько вульгарной форме.

«Последний раз американские студенты выходили на улицы в 70-е годы прошлого века, протестуя против войны во Вьетнаме. Это закончилось трагедией: Национальная гвардия расстреляла безоружную молодежь в Кентском университете. Посмотрим, что будет сейчас, ведь нынешняя ситуация гораздо серьезнее», — сказал Ордуханян.